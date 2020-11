¿Qué actividad física o deporte podemos hacer en fase 3 de preparación?

El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, aclara algunos puntos relevantes, sobre todo aquellos que dicen relación con el contacto y el distanciamiento físico. "Las actividades que sean de naturaleza colectiva podrán concentrarse un máximo de cinco personas en lugares cerrados y 25 en lugares abiertos. No obstante, ello, aún no están permitidos los espectadores, el uso de camarines ni espacio comunes. Volvemos a insistir y aunque suene majadero, no recomendamos las "pichangas", entre amigos ni el partido de fin de semana, toda vez que existe contacto estrecho y nadie sabe si alguno de las personas es asintomático del covid", manifiesta el jefe sectorial.



LIBERTAD PARA TODOS LOS DÍAS AL AIRE LIBRE

Una de las garantías que otorga la fase de preparación, es que se puede realizar deporte y actividad física todos los días de la semana. "Como se suspenden las cuarentenas, pero se mantiene el toque de queda, no hay problema en desarrollar ejercicios al aire libre las jornadas que deseen. Eso sí, el uso de mascarilla sigue vigente en el momento del traslado, salvo cuando esté durante la realización de la actividad. Si van a entrenar en parques o plazas, háganlo en forma individual, no usen los bebederos ni el mobiliario público. Y, por último, los gimnasios deben mantener sus puertas cerradas hasta que la comuna pase a fase 4", sentenció el Seremi Diego Ramírez.