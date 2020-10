El Teniente sumó nuevo operativo de testeo en Rancagua

El Corona Móvil se instaló en la población Baltazar Castro de Rancagua para realizar exámenes PCR de forma gratuita para las vecinas y vecinos del sector y sus alrededores. La actividad contempló 100 test para la comunidad rancagüina.

Francisco Allan, consultor de la Dirección de Desarrollo Comunitario de El Teniente, planteó que "Con este operativo llegamos a la comunidad rancagüina, aportamos con nuestras vecinas y vecinos para que reciban atención médica de calidad y tengan certezas a través del examen PCR", señaló.

Sandra Navarrete, vecina del sector, agradeció la preocupación de Codelco por su población. "Es una excelente acción para prevenir y salir delante en medio de la pandemia. Espero que salgamos pronto de la crisis sanitaria para volver a la normalidad. Esta es la tercera vez que me hago el examen porque trabajo en una olla común", aseguró Navarrete.

La enfermera de Fusat, Jocelyn Sandoval, planteó que "El convenio con El Teniente es una excelente iniciativa para que la gente de todos los sectores tenga mayor acceso a realizarse el examen que quizás por tiempo o recursos sea dificultoso", expresó.

La comunidad rancagüina accedió al operativo sin costo gracias al convenio entre Codelco División El Teniente y el Hospital Clínico FUSAT.



MÁS TESTEOS, MAYOR TRANQUILIDAD PARA LOS VECINOS

Miriam Fuenzalida, presidenta de la junta de vecinos sector Baltazar Castro: "Me pareció positivo que hayan traído este operativo porque aquí hay gente que necesita tomarse los exámenes. Estoy contenta con Codelco y Fusat que brindan este servicio".

Verónica López, vecina: "Fue una excelente iniciativa porque no todos tienen los medios para realizarse el examen y es la primera vez que me realizo la toma de PCR".-