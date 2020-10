Escuela de Agronomía y Veterinaria UOH desarrolla taller sobre regulación de aguas y contaminantes junto a SMA

Entendiendo el nuevo escenario global sobre la escasez de agua y con el fin de promover e informar respecto a la importancia y el cuidado de su uso, la Escuela de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de O´Higgins, junto con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), realizaron el taller titulado "Regulación de aguas y contaminantes en el ámbito de la Superintendencia de Medio Ambiente".

La exposición estuvo a cargo del jefe de la Sección de Recursos Hídricos y Territorio de la SMA, Patricio Walker, quien compartió con estudiantes y público en general su experiencia y su análisis sobre la crisis de agua.

"En nuestro país el recurso hídrico está definido por el Código de Aguas, que define las formas de agua: las terrestres, superficiales, subterráneas y las marítimas, y respecto de esto el profesional otorga relevancia en dos temas que caracterizan el recurso hídrico: la cantidad y, disponibilidad; y la calidad, es decir, las propiedades físico-químico-biológico del recurso en sí mismo", explicó Walker.

Durante su intervención, el profesional de la SMA detalló también que "En términos del ámbito de gestión, el agua potable por ejemplo corresponde a un 8%, el uso agropecuario el 82%, y el uso industrial y minero el 10%. El rubro agrícola, principal actividad de la región de O'Higgins, es la que tiene hoy en día la principal demanda hídrica".

La autoridad de la Superintendencia de Medio Ambiente informó sobre el trabajo de fiscalización que realizan durante el año a lo largo de todo el país, salvaguardando el uso de agua y velando por el cumplimiento de las normas por parte de las industrias y cómo opera el Decreto Supremo 90 y el Decreto Supremo 46.

El director de la Escuela de Agronomía y Veterinaria, Dr. Set Pérez, detalló que "El recurso agua es fundamental para el sostenimiento de la supervivencia de la vida en nuestro planeta y requiere especial interés. Por eso, como Escuela nos hemos interesado mucho en este taller, y por ello, damos las instancias para que estos se concreten en nuestra universidad".

Asimismo, el académico recalcó que "Hay una parte esencial del ser humano que radica en función del agua. Nosotros no estamos ajenos a eso, es más, nuestro trabajo se fundamenta muchas veces en el agua, en el agro, la minería, en la industria y en el uso doméstico. Por lo tanto, tengo la convicción que es importante y trascender en el conocimiento vinculado al cambio climático, y en particular sobre el calentamiento global, donde hemos visto afectado gran parte de los sistemas productivos, y no solo estos, sino que también cambios en los ecosistemas y la desaparición de flora y fauna, lo que tiene una importancia muy atingente a nuestros tiempos".

Finalmente, la jefa regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Daniela Marchant, valoró la instancia y aseguró que "Para nosotros como SMA tener esta cercanía con los alumnos de la UOH es muy importante, porque, como siempre digo, el futuro del tema ambiental parte de los alumnos que se están formando, y más en un tema muy fuerte en estos últimos años en la región de O'Higgins".-