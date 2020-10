Mujeres se informan de sus derechos previsionales y cómo ejercerlos

En consonancia con la equidad de género dirigentas sociales de Pichilemu y Las Cabras, participaron en el taller "Promoción de derechos previsionales y de Seguridad social para mujeres de zonas rurales", que realizó en esas comunas el IPS de O'Higgins.

La directora regional IPS, Tatiana Ramírez, junto a la profesional, Nayaret Candia, repasaron algunos hechos y aspectos alusivos a las problemáticas y evolución histórica que ha tenido la mujer en cuanto a sus derechos e inclusividad, instancia que generó un cercano y ameno diálogo con las participantes.

Luego, informaron y orientaron a las líderes en materia de beneficios del Pilar Solidario, Subsidio Único Familiar, Aporte Familiar Permanente, bonos por la emergencia sanitaria, entre otras prestaciones y servicios del Estado, charlas que se realizaron en la Gobernación Cardenal Caro en Pichilemu, y Centro Cultural Margot Loyola en Las Cabras.

La directora Ramírez felicitó a las dirigentas sociales destacando el rol que ellas tienen en sus comunidades, "Y precisamente, este enfoque de género y las materias IPS y de su red ChileAtiende que hemos expuesto, buscan motivarlas a que conozcan sus derechos previsionales y que los puedan ejercer. Resaltar que son nuestras aliadas y colaboradoras pues nos ayudarán a replicar esta información en sus organizaciones, más aún en este período tan complejo que enfrenta el país debido a la pandemia".

Novedoso taller de género IPS

En Pichilemu, Rosa Aguilera dijo que "El taller estuvo súper bien, porque uno aprende, muy bonito, me gustó". También, María Isabel Caroca, indicó "Buenos los contenidos, muy claro, súper interesante que nos hagan saber nuestros derechos".

Margot Moya, en taller de Las Cabras, destacó, "Una maravilla, hice hartas preguntas y salí de muchas dudas, le informaré a mis vecinos". Tránsito Rubio señaló que "Muy bueno, fue una novedad, primera vez que participo en este taller, me llamó la atención los derechos de la mujer, porque uno es del sector rural y no sabe mucho de estas cosas, le comentaré a nuestros adultos mayores".-