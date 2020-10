UOH logra primer lugar a nivel nacional en proyectos de investigación aprobados por Fondecyt Iniciación 2020

Un significativo logro en materia de investigación científica alcanzó la Universidad Estatal de O´Higgins, que cumple 4 años de actividades. Un total de 14 proyectos presentados al concurso Fondecyt Iniciación 2020, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), fueron aprobados para su financiamiento. Una cifra que sitúa a la UOH en el primer lugar entre las universidades participantes, con un 57,1% de aprobación de los proyectos presentados.

"Hoy es un día de gloria para nuestra Universidad. La ANID ha dado a conocer los resultados del Concurso Fondecyt de Iniciación en Investigación 2020 y 14 de nuestros proyectos han sido aprobados. Este logro nos enorgullece, pues posiciona a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins como la primera entre las 15 regiones del país en este concurso, que es el más importante a nivel nacional, por el número de proyectos aprobados, versus los presentados", comentó el Rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa.

Proyectos ganadores

Los académicos y académicas que consiguieron el financiamiento de la ANID son Jorge Medina, y su investigación "Innovative organic amendments obtained by the aerobic composting of pig manures and crop corn stubbles from local industry supplied with nanoclays and biochar and the utilization of end-product towards the restoration of metal polluted system", Lorena Pizarro, con su trabajo "Peach (Prunus persica) Pathogen Recognizing Receptors (PRR) and their role in pathogen resistance", y la investigadora posdoctoral Carolina Álvarez, con su proyecto "Iso/anisohydric behavior in different accessions of Prunus dulcis: ABA, hydraulic and stomatal conductances interactions", del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3).

Por el Instituto de Ciencias de la Salud, los académicos y académicas que se adjudicaron fondos fueron María Soledad Burrone, con su proyecto "Socio-labor inclusion and stigma of among young adults people with autism spectrum disorders", Gonzalo Terreros, con su investigación "Chronic exposition to anticholinesterase pesticides' effects on Hidden Hearing Loss and auditory processing development", y los investigadores posdoctorales, Alejandro González, con su proyecto Blood-Brain Barrier Programming Dusfunction By Intrauterine Hipoxia: Epigenetics, Permeability and Integrity Assessment for Cerebrovascular Protection", y Francisca Salas-Pérez, con su investigación "Consequences of androgen excess on folate metabolism and epigenetic effects on metabolic phenotype in Chilean women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)", quienes postularon con el patrocinio de la Universidad de Chile.

En tanto, del Instituto de Ciencias Sociales, fueron adjudicados los proyectos de los académicos/as Javier Bustamante, con "Value-driven attentional capture: An exploration of its boundaries and effects on behavior", y María Pilar Navarro, con su investigación denominada "Bases para la construcción de una teoría de la sanción en los supuestos de elusión tributaria en Chile".

En relación al Instituto de Ciencias de la Ingeniería, los proyectos adjudicados corresponden a los académicos Gustavo Castillo, con "On the role of coherent structures on wave turbulence"; Cristóbal Quiñinao y su investigación denominada "Excitation and inhibition balance as a dynamical process: further studies in some Mean Field FitzHugh-Nagumo models of interconnected neurons", y Andrés Zúñiga, con su trabajo "Qualitative Properties of Weighted and Anisotropic Variational Problems".

Y por el Instituto de Ciencias de la Educación, resultaron ganadores la investigadora posdoctoral Camila Pérez, con su investigación "Discursos, prácticas y transferencias educacionales en la configuración y ocaso de la pedagogía ruralista chilena (1928-1986)" y el académico Miguel Ramos, con su proyecto "Adquisición y uso de variables sociofonéticas del español chileno en el habla de niños, niñas y sus tutores".

"A nombre de toda la Universidad de O´Higgins, felicito a todas y todos nuestros académicos, académicas e investigadores, y a toda nuestra comunidad que está detrás de este gran éxito. Seguimos avanzado por el camino de la excelencia, por el bien de nuestra región y el país", manifestó el Rector Correa.-