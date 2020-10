Diputada Sepúlveda (FRVS) y reporte SII por Bono Clase Media: "No me adelantaría a iniciar una caza de personas y menos de trabajadores"

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, "llamó a ser cuidadosos y no adelantar juicios, ni caza de personas en el escenario que vive hoy el país", ante el reporte entregado por el Servicio de Impuestos Interior (SII), que señala que 437 mil trabajadores accedieron al Bono de Clase Media sin cumplir los requisitos, 37 mil de los cuales serían funcionarios públicos.

Al respecto, la parlamentaria integrante de la Comisión de Trabajo fue clara en señalar que "no me adelantaría a hacer ningún juicio de valor, y menos hablar de fraude frente a las 437 mil personas que tienen una inconsistencia en el SII en relación al Bono de Clase Media. Más bien, yo esperaría hasta el 30 de noviembre, para escuchar y entender la justificación que cada una de esas personas tienen, y fundamentalmente también las personas que están en el Servicio Público, pues pueden perfectamente tener dos trabajos en tiempos distintos, por ejemplo u otras tantas realidades como aquellos que dependen de sus horas turnos o viáticos que por razones obvias hoy no están recibiendo".

"La verdad, insisto, más allá de hablar de fraudes, de empezar a amenazar con la Fiscalía, creo que lo importante aquí es esperar hasta el 30 de noviembre como corresponde además para ver cuáles son las justificaciones para cada uno de eso casos y posteriormente tomar las decisiones que correspondan. La situación que hoy vive el país no es para andar cazando a las personas frente a situaciones que todavía no le damos el tiempo ni el derecho de justificarse frente a lo que hoy día está ocurriendo", concluyó.