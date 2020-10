Rancaguinos camiseteados por Chile

Camisteados buscar, reconoce y visibiliza a ciudadanos que se han comprometido haciendo, liderando e innovando con soluciones a problemáticas que existen en nuestro país. La campaña ha reconocido a 28 personas que construyen impacto positivo en sus comunidades. A través de un proceso de selección un grupo de evaluadores elige a los mejores perfiles que representan los valores del Camiseteado. Las historias de los destacados son exhibidas a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile y otras plataformas de comunicación digital, para que todo el país pueda reconocer a estos grandes ejemplos de ciudadanos.

En nuestra región tenemos tres grandes ejemplos que han sido destacados en el país: Ernestina González, fundadora de la Agrupación de Familiares de Personas con Discapacidad psíquica de Rancagua; Dedidamia Muñoz, Profesora que alfabetiza a adultos mayores de Paredones son las camiseteados que han sido destacadas y reconocidas a nivel nacional.

"Es emocionante ver cómo Ernestina y Deidamia, representan a las mujeres de la región con tanto entusiasmo, nos demuestran que no existen límites para comprometerse y ayudar a otros. Lo mismo en el caso de Víctor, un camiseteado que refleja la resiliencia que construye el cambio", asegura la Directora de la campaña.

Por cuatro años Camiseteados reconoció a siete ciudadanos, este año la apuesta es duplicar y reconocer a 14 agentes de cambio nacional. "Es un año complejo, pero hemos visto a las personas solidarizar y colaborar con otros. Muchos se han inspirado viendo a otros y han salido a hacer ollas comunes a reunir recursos, sin tener por qué, solo por querer hacer algo por otros", sostiene Álvaro Farías fundador de la campaña.

Desde Camiseteados, revelan que las iniciativas postuladas de la región son historias de mucho esfuerzo y resiliencia, enfocadas en temáticas de inclusión, donde a través de procesos de innovación social se resuelve una problemática de fondo, en su gran mayoría los postulantes son mujeres.

"Ser un camiseteado es algo que me emociona, no me lo esperaba a mi edad. Siempre fui invisible. Ayudando, compartiendo lo que tengo. Soy una mujer afortunada, me gusta hacer y construir cambios. Sé que puedo y quiero que otros se comprometan", manifiesta Ernestina González, quien fue destacada en 2018.

"Este es un compromiso que uno hace de por vida. Tengo mi camiseta puesta y no creo que me la saque", dice Deidamia Muñoz, Camiseteada seleccionada en 2019.

Este año la campaña busca destacar a nuevos ciudadanos comprometido de la región para poder visibilizarlo como un ejemplo de compromiso en todo el país.

Liderados por la Fundación 4Changemedia con el apoyo de empresas como Agrosuper, Sodimac, Banco Estado, Marca Chile, TVN y las organizaciones de la sociedad civil: Base Pública, Balloon Latam, Prohumana, Socialab, Tremendas, Mujer Impacta, Fundación Mapocho y 3xi, conforman e impulsan Camiseteados 2020.