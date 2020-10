Asumió nueva directora en Hospital de Peumo

Iniciando el mes de octubre se tramitó el decreto que nombra a Lucía Refusta Badilla como nueva directora del Hospital de Peumo. Se trata de una profesional que egresó como enfermera en 1979 desde la Universidad de Chile, quien cuenta con una dilatada trayectoria en la salud pública y privada, desempeñándose en un principio en el Hospital Regional en el área de docencia, en cuidados intensivos adulto y pabellón. Trabajó luego en el consultorio de Coltauco y desde ahí pasó al sector privado, donde se desempeñó por más de 25 años en la Fundación de Salud El Teniente, formándose en el ámbito clínico desde cuidados intensivos adulto, y en las áreas de gestión. En el año 2009 regresa al sector público en el Servicio de Salud O’Higgins a través de un concurso para acceder al cargo de Jefa del Departamento de Formación, Capacitación y Relaciones Asistencial-Docente, para pasar más tarde al Departamento de Auditoría, formándose como auditora clínica donde permaneció por siete años.

La profesional de enfermería es además Magíster en Dirección en Salud de la Universidad Mayor y posee diplomados en Dirección de Hospitales de Baja Complejidad, en Auditoría Clínica, y otro en Auditoría Externa de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se desempeña como evaluadora autorizada por la Superintendencia de Salud en procesos de acreditación de calidad y seguridad de establecimientos de salud, participando en ese rol en evaluaciones de acreditación y reacreditación del Hospital Clínico de la Universidad Católica, del Hospital Carlos Van Buren, del Hospital El Carmen de Maipú, y del Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara de Los Ángeles, entre otros.

Respecto de su nombramiento, la nueva directora del Hospital de Peumo expresó que “cuando ya la vida profesional va en rumbo, no necesariamente de partida, sino que de término, es toda una oportunidad. Para mí es un honor y agradezco a la directora de Servicio, Soledad Ishihara, por haberme considerado para esta responsabilidad. Es un desafío atractivo, cuando a uno le gusta la gestión siempre ve la posibilidad de traspasar experiencias, de hacer una gestión que permita que efectivamente todos los importantes recursos que están asignados en el ámbito de salud lleguen efectivamente a la población que lo necesita”.

En relación a su llegada al establecimiento, la profesional afirmó que “acá en el Hospital de Peumo me he encontrado con un equipo muy motivado e integrado a la comunidad, con muchas ganas de sacar adelante el hospital”, añadiendo que llega “con muchas ganas y con anhelos de poder plasmar experiencia adquirida en todos estos años de desempeño profesional. El paso de los años hace que una enfrente en forma distinta su trabajo, a mi lo que me interesa es tener la capacidad de poner a disposición de la comunidad lo mejor de mis posibilidades y mis competencias profesionales y personales”, aseguró.

“Estoy en la etapa en la que uno sólo puede y debe dar, he recibido muchas oportunidades, algunas las he aprovechado, otras las he dejado pasar. Soy una persona muy satisfecha de la vida que me ha tocado vivir. Tengo como un entrenamiento personal de ir a buscar el lado positivo, y tiendo a desechar lo negativo, todo lo veo como una oportunidad, y espero llevar esta filosofía personal a la práctica en esta nueva función”, concluyó.

La emergencia sanitaria trajo consigo grandes desafíos para los equipos de salud de la red asistencial y el Hospital de Peumo en su rol de base comunitaria ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy con una nueva dirección y liderazgo se plantea hacia 2021 de frente a la comunidad para fortalecer juntos la salud pública.