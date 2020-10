Diputada Sepúlveda calificó de "nuevo chantaje" dichos de ministro Briones sobre segundo retiro 10% y Reforma Previsional

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, calificó como un "nuevo chantaje", los recientes dichos del ministro del Interior, Ignacio Briones, referentes a que de aprobarse un segundo retiro del 10%, no habría reforma previsional.

Al respecto, la parlamentaria integrante de la Comisión de Trabajo, señaló que "no veo al Ministro diciendo nada cuando se pierden miles de millones de pesos cuando baja la rentabilidad de los fondos, no pone en cuestionamiento absolutamente nada.

Es por eso que queremos una explicación a lo que hay dicho el Ministro de Hacienda o esto solamente es un nuevo chantaje que tiene el Gobierno para no tener los votos para este segundo retiro.

"Yo lo encuentro de muy mal gusto este chantaje y es por eso que vamos a pedir y solicitar que pueda ir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a explicar estos dichos y cuáles van a ser las consecuencias si existiera este segundo retiro. A mí me parece impresentable este nuevo chantaje del Gobierno".

Finalmente, Sepúlveda recalcó que "en definitiva nos gustaría entender lo que técnicamente quiso decir el Ministro de Hacienda, respecto a si se daba el segundo retiro no iba a continuar con la reforma previsional, porque conceptualmente no correspondía. O aprovechar la instancias para volver a explicarme al Ministro de Hacienda que el 10% de las AFP en la nueva reforma que está plateando el Gobierno no se toca, que sólo estamos hablando del 6% y precisamente ese 6% tenemos que ver cómo se distribuye, para nosotros es importante que vaya a reparto", concluyó.