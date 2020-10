Universidad de O´Higgins incentiva investigación con temática de género

Cinco iniciativas con temática de género fueron seleccionadas en la primera convocatoria realizada por la Oficina de Equidad y Género de la Universidad de O'Higgins, donde se invitó a académicas/os y docentes de la Casa de Estudios, a postular a fondos de investigación con este enfoque, buscando incentivar esa línea de trabajo, fomentar creación de redes de colaboración y, eventualmente, difundir productos finales de cada proyecto.

Al respecto, el Vicerrector Académico de la UOH, Marcello Visconti, sostuvo que "yo espero que la Universidad vaya avanzando, decididamente, a instalar una capacidad de lo que son estudios de género, desde la perspectiva de investigación y con todas las ramificaciones que tiene en todos los quehaceres que hacemos nosotros como Universidad. Es decir, esta es un área que es absolutamente multidisciplinaria. Ahí, la multidisciplina de la UOH se puede ver muy particularmente destacada y resaltada.

En el diseño de esta Universidad hay algunos conceptos como el de equidad y multidisciplina, que están desde el inicio, y esta es una oportunidad para ponerlo en marcha en una temática tan directa y específica como lo es en este caso los estudios de género".

En esta primera etapa, la convocatoria se orientó sólo a la Universidad, pero se espera abrir la postulación a nivel nacional para fortalecer y establecer de manera institucional la investigación en el área.

La directora de la Oficina de Equidad y Género, Dra. Claudia Alarcón, explicó que "estamos muy contentos, porque adjudicamos los primeros proyectos de investigación en temáticas de género desde la Universidad de O'Higgins. Esto es un hito histórico para la Universidad, pero también en términos de país, ya que hay pocas universidades en Chile que promueven proyectos de investigación y que nazcan no sólo desde las oficinas de género, sino que también desde la Casa de Estudios".

Las cinco iniciativas ganadoras, tras un proceso selectivo en el que participó un jurado especial, son los proyectos "El Rol de los Estereotipos de Género en las Actitudes de las/os Estudiantes y Prácticas Docentes Universitarias", de Ana María Espinoza Catalán; "La representación de la mujer inmigrante en la prensa escrita en Chile", de Anna Ivanova; "Personas Transgénero en Rancagua: estudio exploratorio cuanti-cualitativo de sus historias de vida y bienestar psico-social", de Gonzalo Terreros Hernández; "El impacto de la pandemia por Covid-19 sobre las condiciones laborales y el bienestar psicosocial en Chile, desde una perspectiva de género", de María Teresa Solís-Soto; y "Promoviendo una cultura de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las migrantes en Rancagua", de Martina Cociña Cholaky.

La Dra. Alarcón agrega que estos proyectos tienen el objetivo de promover la creación de conocimiento en temáticas de género. "El fin es impulsar la investigación y apoyar a nuestras y nuestros académicos, también a los docentes y, lo más importante, promover la investigación en nuestros estudiantes y otras personas vinculadas a la Universidad. Que tengan la posibilidad de ser partícipes", puntualiza.

La directiva señala que la idea es generar conocimiento en distintas áreas, en distintos niveles y con distintos actores, "donde estos se involucren y comprendan los procesos de investigación y tengan la oportunidad de desarrollarse de diversas maneras. Creemos que la temática de género es una oportunidad, tanto para construir una educación no sexista, pero también una oportunidad para la Universidad, para desarrollar estos aspectos del conocimiento".

También apuntó a que todas las investigaciones seleccionadas tienen un enfoque en la región. "Esto va a permitir el desarrollo de evidencia en estas temáticas. Las líneas de investigación fueron tres: violencia sexual, discriminación y estereotipo de género, y violencia de género", indica.

Reacciones de seleccionadas

Ana María Espinoza, profesora colaboradora de la Escuela de Educación y una de las seleccionadas, resaltó que "me parece una excelente instancia que se puedan destinar recursos para hacer investigación en estas temáticas, es una temática que está muy poco explorada, no sólo en la comunidad educativa, sino que en el país en general y en Latinoamérica. Desde que lo vi me motivé a postular y contribuir con una propuesta que pueda aportar a la comunidad educativa de la Universidad de O'Higgins en particular y a la sociedad en general en Chile. Iniciativas como esta se deberían mantener en el tiempo, y ojalá pueda constituirse como modelo en otros centros de estudio".

Por su parte, Martina Cociña, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y también seleccionado, enfatizó que "consideramos que hay muchas prácticas que se naturalizan y directamente ni siquiera se discuten, y eso es muy peligroso. Es importante que en el ámbito universitario haya una consciencia al respecto (temática de género), que haya una necesidad de cambio y hay que tratar de satisfacer estas demandas y establecer espacios tanto de diálogo como de investigación. Esta iniciativa me parece un paso súper importante, y ojalá los otros centros de estudio pudiesen ir en esta dirección".

Cabe destacar que se constituyó un comité especial para la evaluación de los proyectos y para la transparencia del proceso. "Se evaluaron según los términos de referencia y nosotros como oficina hemos apoyado administrativamente y continuaremos con el seguimiento de los proyectos seleccionados", expresó la Directora de Equidad y Género de la UOH.

Finalmente, la Dra. Claudia Alarcón subraya que "estamos muy satisfechos, ya que se presentaron 9 proyectos en esta primera edición. Esperamos que el próximo año haya otra convocatoria como ésta y que participen aún más personas. Invitamos a los y las académicas, docentes, estudiantes y funcionarios de la Universidad a pensar en un futuro trabajo y continuar reforzando este trabajo".