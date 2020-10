Entrevista a Gabriel Rojas Oyarce, precandidato a alcalde por la capital de Colchagua: Actualidad y futuro de San Fernando

Gabriel Rojas de profesión Contador Auditor formado en la Universidad de Talca, ha desarrollado su labor profesional en esta ciudad desde 1993 asesorando a pequeñas y medianas empresas, así como también sindicatos y organizaciones sociales. Asimismo desarrolla un activo rol gremial y político, ejerciendo desde 2015 a la fecha como Presidente del Consejo Provincial Colchagua del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Ha postulado a cargos de representación popular en nuestra zona representando a los sectores de Izquierda extra concertación y en el año 2000, se desempeñó como Coordinador General de la Lista de Izquierda, que logró la alcaldía con José Figueroa Jorquera.

Hoy, Gabriel Rojas ha sido propuesto precandidato a la alcaldía de San Fernando por un grupo de ciudadanos y profesionales de la capital de la provincia de Colchagua, que han constituido un Comando con éste propósito, siendo además apoyado por el Partido Comunista local, en el que milita desde 1986.

¿Como profesional y ciudadano que nos puede decir sobre el momento político actual del país?

"Se observa un escenario complejo y delicado. Previo al estallido social se advertía ya una crisis en el plano económico, en lo político, en lo social y cultural. Tanto el estallido del pasado octubre, como la pandemia de marzo, vienen a evidenciar y agudizar una realidad que ya estaba afectando a buena parte de la ciudadanía y que se había logrado mantener latente, gracias –en gran medida- al creciente endeudamiento de los ciudadanos. Un aspecto clave en esta situación, tiene que ver además con la grosera desigualdad en la distribución de la riqueza que se observa como producto de la implementación del llamado modelo neoliberal, implantado en nuestro país por la dictadura cívico-militar y sostenido durante los gobiernos de la Concertación y derecha política. No obstante, lo complejo de la situación, se puede advertir un ambiente propicio para que esta mejore, se observan las ganas de la población de impulsar cambios; lo que se ha expresado en una movilización activa de una parte sustantiva de los diversos actores sociales, reivindicando la materialización de los cambios para alcanzar una mejor calidad de vida".

¿Cómo ve a la ciudad de San Fernando en este ámbito?

"San Fernando también vive una situación compleja, no podemos abstraernos de la realidad nacional, pero nuestra ciudad vive una crisis agudizada por el estado actual de nuestro municipio y su gestión".

¿Cuál es su diagnóstico de la actualidad de la comuna?

"Evidentemente que la comuna presenta hoy día, una batería de problemas de diversa naturaleza, alcance y costo asociado. No podemos plantear que esta realidad será fácil enfrentar, la podemos resumir de manera sintética en lo siguiente":

- Alto déficit financiero del actual gobierno comunal.

- Remuneraciones impagas del cuerpo de profesores y otros trabajadores de la educación en reiteradas ocasiones.

- Escasa inversión en obras públicas.

- Irrupción de manera descontrolada del comercio callejero

- Deterioro de los servicios de transporte y red vial de la zona urbana.

- Aumento significativo de la delincuencia en las poblaciones.

- Deterioro sostenido del sistema de salud primario y pérdida de matrícula en el sistema de educación pública.

- Escaso apoyo institucional a las iniciativas de innovación tecnológica y de emprendimiento local (agregación de valor).

- Deterioro sostenido de la actividad cultural en la ciudad.

"Respecto del gobierno comunal, observamos que la actual administración no ha hecho más que establecer y profundizar un modelo de gestión profundamente clientelar y peticionista, transformando al ciudadano en un mero cliente.

Se observan evidentes signos de desgaste operativo y de decisiones; con un alcalde que más bien se ha recluido en sus propias incertidumbres e incapacidades para enfrentar los problemas estratégicos y coyunturales (llámese la pandemia) y un cuerpo de concejales que ha hecho gala de mirar al techo"

¿Cómo fue su experiencia durante la administración municipal de José Figueroa. Qué evaluación puede hacer al respecto?

"La experiencia del gobierno de Figueroa fue única y primaria en nuestro país. Desde el gobierno de la UP que no existía en la memoria colectiva una experiencia de gobierno local que tensionara el modelo dominante, heredado de la dictadura de Pinochet. Dicho lo anterior, no podemos eludir la responsabilidad de ese proceso más allá de la abierta hostilidad que se observó desde la derecha y de sectores de la ex concertación. No nos cabe duda que se cometieron errores, pero de forma, no de fondo. Los principios éticos que guiaron esa administración se han ido materializando con el tiempo como aspiraciones ciudadanas, especialmente en materia educativa y de participación. En síntesis, pudimos “meter las patas” pero no las manos. No se nos puede enrostrar bajo ninguna circunstancia un uso inadecuado de los recursos financieros o de pasar a llevar los derechos ciudadanos. Sin embargo la experiencia vivida en cada función realizada en la época, fue muy satisfactoria y gratificante, importante es mencionar la labor y el compromiso por parte de los funcionarios de la municipalidad y corporación durante ese periodo; digno de destacar, con mucho compromiso y responsabilidad".

¿Qué decide su precandidatura y por qué asumirla en este minuto?

"Hay un cariño especial por mi comuna y ciudad, aquí me he desarrollado en términos profesionales y personales. Aquí tengo mi familia y buena parte de mis amistades. Es mi ciudad, he vivido en Colchagua toda mi vida, estudié en el Liceo de Hombres -hoy Neandro Schilling- llevo a San Fernando en el corazón y para mi es importante que le vaya bien.

Lo anterior se suma a la responsabilidad y compromiso con el servicio público, el cual he desarrollado sistemáticamente en mi tránsito por San Fernando. Ahora bien, esta candidatura viene a materializar una opción para construir de manera participativa una alternativa de gobierno local que vaya en atención de los requerimientos y demandas de la ciudadanía en su conjunto.

Creo tener las herramientas técnico profesional, estar preparado académicamente y la experiencia ganada en este ámbito y en lo social, me permitirá conducir y liderar los equipos necesarios para el desarrollo de una gestión acorde con los desafíos de esta ciudad. Nos asiste la idea de contribuir al desarrollo de un San Fernando más amable, vivible, armónico y un mejor lugar para vivir para todas y todos".

¿Cuáles son los puntos centrales de su programa y los énfasis de su propuesta?

"En lo estratégico, nuestro desafío es transitar desde una administración municipal operada desde un modelo de gestión basado en el clientelismo asistencialista a uno centrado en la participación de la ciudadanía, sus organizaciones y diversidad de actores locales. Permitiendo de paso, fortalecer el pleno ejercicio democrático a nivel local. En definitiva, un Gobierno Comunal como expresión de las grandes demandas ciudadanas. En lo inmediato, se requiere un gran esfuerzo para reordenar la gestión municipal, recuperar las confianzas y establecer procedimientos de control que permitan un eficiente y eficaz uso de los recursos municipales al servicio de la comuna".

¿Alguna reflexión final?

"San Fernando me ha permitido un desarrollo en lo personal, familiar y profesional, juntos podemos construir una comuna mejor y que sea capaz de entregar a cada uno de sus hijos una vida digna, permitiendo un desarrollo integro de sus ciudadanos, Quiero agradecer la oportunidad entregada por Diario VI Región, para dar a conocer nuestro mensaje e invitar a la comunidad a participar de este ejercicio democrático".