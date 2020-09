La necesidad de que los pacientes actualicen sus datos

Un llamado a los pacientes a actualizar sus datos de contacto, tanto telefónicos como de domicilio, realizó el Hospital de Pichilemu, en particular a quienes tienen interconsultas pendientes tanto de especialidades como de cirugías, debido a que se están reagendando horas en los hospitales de mayor complejidad y se han presentado dificultades para notificar de las mismas a algunos usuarios.

Al respecto, el doctor Sebastián Pinto indicó que “en particular se requiere que los pacientes con patologías GES puedan actualizar su información, ya que cuando llegan las horas para controles o cirugías, se requiere notificarlos formalmente ya sea por vía telefónica o presencial a los domicilios que están en nuestras bases de datos y si los pacientes han cambiado su número telefónico o dirección, no es posible hacerlo, por lo cual si no se logra notificar en un número determinado de intentos, se procede a anular la respectiva citación”.

Cabe recordar que a raíz de la epidemia de coronavirus muchas atenciones debieron suspenderse o posponerse y que en las últimas semanas se han procedido a reagendar controles médicos y cirugías en los hospitales de Rancagua, Santa Cruz y San Fernando, las citaciones para estas horas de las distintas especialidades llegan a la Oficina de Interconsultas y Coordinación del Hospital de Pichilemu, a cargo de Patricia Cáceres, quienes deben notificar a los pacientes del establecimiento.

Sin embargo, se han presentado problemas para comunicarse con los pacientes, por lo cual es importante que ojalá puedan dejar no sólo su número telefónico, sino que además incorporar otro “que puede ser de un familiar o vecino que tengan mejores probabilidades de contestar, considerando las dificultades de señal que existen en algunas áreas de la comuna”, explicó el doctor Pinto.

“Por el estado de pandemia -señaló el médico- estamos priorizando la atención no presencial, es decir evitar la concurrencia al hospital, por lo cual lo ideal es que actualicen sus datos por vía telefónica a los números 722336634 o 722336635 en horario de 8 a 17:30 horas y en caso de no poder comunicarse en forma telefónica se puede realizar de forma presencial a través de SOME y OIRS, es especial los pacientes GES quienes son los que se están agendando prioritariamente en estos momentos”.