Autoridades reconocen labor de funcionarios de la Salud y del Hospital Regional

Desde las primeras informaciones provenientes de Wuhan en China sobre el COVID-19, que el Ministerio de Salud y las Subsecretarías de Salud pública y Redes Asistenciales comenzaron la confección de un plan sanitario preventivo para enfrentar la llegada del coronavirus al país.

Aquello también ocurrió con el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) que en enero desarrolló una serie de capacitaciones al personal, aseguró el abastecimiento de Elementos de Protección Personal e insumos, aumentó la dotación de funcionarios y creó un plan maestro que permitió triplicar las camas UCI de 20 a 66 unidades en el clímax de la pandemia en Chile.

La Intendenta Rebeca Cofré indicó que “hoy (miércoles) el Hospital Regional recibió un reconocimiento al arduo trabajo que han tenido los trabajadores del establecimiento. La verdad de las cosas es que ha sido un trabajo de mucho compromiso de nuestros funcionarios porque de verdad que la situación ha sido compleja, ha sido difícil enfrentar la pandemia en nuestra región”.

En función de aquel esfuerzo, compromiso y dedicación por parte del equipo directivo del HRLBO y de los más de 3700 trabajadores que se encuentran batallando contra el COVID-19, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, visitó el principal centro de salud de la región de O’Higgins para entregar un reconocimiento por su trascendental labor en la emergencia sanitaria. “Estamos muy agradecidos con los trabajadores de la salud, específicamente del Hospital Regional de Rancagua.

Este hospital tenía 20 camas uci y en el mayor nivel de contagio llegó a tener 66 camas, eso no es un trabajo simple, eso es un trabajo que requiere muchísima planificación”, aseguró la autoridad sanitaria.

Además, el Subsecretario Zúñiga indicó que “este hospital es el centro de salud que más pacientes recibió desde Santiago, son 90 pacientes los que recibieron a la fecha. Y no son cualquier tipo de pacientes, son pacientes que si no hubiesen tenido aquí una cama habrían fallecido”.

Respecto a ello, la Directora del Servicio de Salud O’Higgins, Soledad Ishihara, destacó que “el Hospital Regional desde el principio trabajó para enfrentar de la mejor forma la pandemia del COVID-19. Nosotros estamos tremendamente agradecidos del personal de salud que ha realizado un trabajo muy bueno y estoy segura que lo seguirán haciendo mientras continúe circulando esta enfermedad en la comunidad”.

Actualmente, la Unidad de paciente Crítico (UTI-UCI) cuenta con el 83% de ocupación, del cual el 61% corresponde a enfermos con COVID-19. “Para nosotros ha sido un orgullo haber dado las prestaciones y seguir dándolas para todos los chilenos y especialmente para nuestra región. Nosotros con nuestro personal tuvimos una ardua tarea y un gran sacrificio por todo lo que significó y significa esta pandemia. El personal de este hospital siempre va a estar a disposición y nosotros seguiremos atendiendo a nuestros pacientes hasta que finalmente se encuentre una cura definitiva contra el COVID-19”, concluyó el director del Hospital Regional, Dr. Fernando Millard.