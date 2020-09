Funcionarios de Hospital de Rengo reciben Beca de Excelencia Académica

Estudiar significa esfuerzo, sacrificio y dedicación, tanto para la persona que se educa como para sus familias. En este contexto, Bienestar del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), efectúa cada año un proceso de postulación a la Beca de Excelencia Académica, dirigida a imponentes e hijos reconocidos como cargas familiares que cursen estudios superiores y que certifiquen buen rendimiento académico a lo largo de los 15 hospitales de la red de salud y el propio SSO. En el caso del Hospital de Rengo, fueron 6 funcionarios beneficiados y destacados a través de diplomas recibiendo un monto de 330 mil pesos.

“Felicitamos a los funcionarios y funcionarias beneficiadas, también a sus hijos por obtener la Beca de Excelencia Académica Bienestar del Servicio de Salud O’Higgins, porque es importante reconocer el esfuerzo, la superación y dedicación tanto de los beneficiarios como su núcleo familiar, por ende, esperamos que muchas personas sigan su ejemplo”, enfatizó el director del Hospital de Rengo, Osvaldo Pontigo.

En este sentido, la encargada de Bienestar del Hospital de Rengo, Valentina Henríquez, señaló que “los instamos a que sigan manteniendo sus buenos rendimientos académicos, ya que postularon con promedios de notas altos, por lo tanto, los felicitamos, puesto que nos encontramos en el contexto de pandemia, lo cual hace que doblen sus esfuerzos para continuar estudiando”.

Una de las funcionarias beneficiadas con la Beca es Johana Stuardo, quien cursa su cuarto año de Ingeniería Ejecución en Administración. “Sin duda la beca es beneficiosa, me la he ganado en más de alguna oportunidad y es una gran ayuda a nuestro grupo familiar. Siento que el reconocimiento no es sólo para mí, sino también para mi familia, porque entre todos hacemos un gran esfuerzo día a día”, puntualizó.

Beneficiarios Beca Excelencia Académica 2020

En el caso del Hospital de Rengo los funcionarios (as) e hijos (as) que recibieron la Beca son: Valentina Orellana Reyes hija de la funcionaria Pamela Reyes Vera; Javiera Yañez Vásquez hija del funcionario Patricio Yáñez Salinas; Francisca Bozo González hija de la funcionaria Ruth González Serrano y las funcionarias: Carmen Parada Valenzuela, Johana Stuardo Vargas y Paulina Orellana Moya.