Directora Nacional de PRODEMU visita a emprendedoras de Agua Buena que se destacan por proyecto de cultivo hidropónico

A 138 kilómetros de Santiago, hasta la capital de Colchagua, llegó la autoridad nacional para reunirse con el equipo de San Fernando con el objetivo de conocer en terreno la implementación del plan de Acción para el Empoderamiento de PRODEMU que consiste en una serie de medidas para enfrentar el COVID 19, compartir visiones y experiencias con los equipos provinciales, así como conocer el trabajo del Programa Mujeres Rurales en la provincia y su situación en el actual contexto.

En esta línea, la Directora Nacional de Fundación PRODEMU, Paola Diez Berliner se trasladó 16 kilómetros hacia la cordillera de San Fernando, específicamente en la localidad de Agua Buena, donde compartió con un grupo de diez entusiastas mujeres rurales que conforman la agrupación "Entre Vecinas Creciendo", que se destacan por proyecto de cultivo hidropónico.

"Vinimos a la Provincia de Colchagua a disfrutar y ver cómo las mujeres se capacitan, se desarrollan, se esfuerzan, se venden, aportan a su propio bienestar, generan recursos propios que es lo que más necesitamos las mujeres generar recursos propios en este maravilloso grupo de mujeres rurales, que lo hacemos con Indap, en este caso de lechugas hidropónicas que están chiquititas; pero que en un mes más son unas tremendas lechugas que viene toda la comunidad a comprar y se comercializan en las ferias cercanas y también por internet. Estamos felices de acompañar a estas mujeres y darles el impulso y la fuerza que necesitan", destacó la Directora Nacional de Fundación PRODEMU, Paola Diez.

"ENTRE VECINAS CRECIENDO"

Crespa, roble y española, tres variedades de lechuga hidropónicas producen las integrantes de la agrupación "Entre Vecinas Creciendo", las que al alero del programa Mujeres Rurales convenio INDAP-Prodemu en el año 2019 iniciaron su emprendimiento.

El Programa Mujeres Rurales INDAP-Prodemu va dirigido a quienes cumplen un rol fundamental en la familia, promoviendo su crecimiento personal, su empoderamiento y su autonomía, buscando incorporar a mujeres de los sectores rurales a los procesos productivos a través de la asociatividad, recibiendo apoyo y asesoría para consolidar sus emprendimientos, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Así lo entendió la gestora del proyecto Silvia López quien juntó a las actuales socias, "salí en bicicleta a buscar gente, unas quisieron, otras no. Formamos el grupo, nos organizamos, estudiamos, nos quedamos con este emprendimiento y ya han pasado dos años". La socia del grupo agrega "es bueno para mí, para mi hija y para las vecinas que estamos, porque nos ha servido de mucho lo que hemos vendido, lo que hemos recibido y lo que hemos logrado hasta ahora, es muy bonita experiencia y uno se siente satisfecha de que la cosa funcionó" comenta López.

El proceso, contempla un acompañamiento de tres años, en que se capacita a las mujeres beneficiarias en las áreas de desarrollo personal, organizacional, gestión y comercialización. El grupo "Entre Vecinas Creciendo", actualmente se encuentra en su segundo año de intervención, quienes se manejan en el área de gestión de empoderamiento de desarrollo personal, las que para cumplir su objetivo en la parte técnica son apoyadas por un profesional especialista que les ayuda en el proceso del cultivo hidropónico.

Ximena Navarrete, secretaria y encargada de proyectos del grupo expone "ha sido maravilloso todo esto, porque nos ha enseñado de lo fuerte que somos y valiente las mujeres, que nos empoderamos día a día trabajando, aportando en nuestros hogares, sobre todo en estos tiempos de crisis ha sido súper importante para nosotros tener una entrada extra", asegura.

Orgullosas de sus productos, se destacan por su alegría, entusiasmo, deseos de superación y su amor a la tierra. Cada una tiene su historia de esfuerzo, sus sueños y proyectos. Así son las diez mujeres que conforman el grupo de entusiastas mujeres rurales dedicadas a producir lechugas hidropónicas.

Una de ellas, y actual tesorera es Vivian Navarrete quien recuerda "el grupo partió en una reunión que se llamaba 'Entre vecinas creciendo' incluso dejamos el invernadero con ese nombre y formamos el grupo. Nos dieron esta oportunidad y seguimos con el proyecto, llevamos dos años juntas, el grupo es bien ameno, nos reímos harto, lo pasamos bien, trabajamos harto, salir de la casa es otro mundo, venir a ver las lechugas que estén bonitas, nos sube el ánimo", declara.

UNA TERAPIA

En su qué hacer diario, las integrantes se dividen las tareas, entre ellas hacer almácigos, trasplantar, regar, limpiar lechugas, vender, entre muchas otras labores que demanda el emprendimiento que hace dos años mantienen en pie a puta de esfuerzo y constancia, cuenta la presidenta del grupo Johanna Gutiérrez, "dentro de las diez personas hay algunas que son buenas para hacer los almácigos, otras que son buenas para los trasplantes, para tomar nutrientes, buenas para vender, participamos en diferentes ferias libres, así que estamos súper conformes de todos los logros que hemos obtenido".

Un grupo ameno y alegre de mujeres trabajadoras que ven en su emprendimiento, además de un apoyo económico, una terapia donde encuentran su espacio, comparten, disfrutan y se relajan, relata la socia Emerita Bustamante "para mi estar acá yo me transformo, soy otra, en el sentido de la depresión, porque acá me llena de alegría, es una terapia, a mí me ha servido mucho. Le aconsejo a las personas que no se queden en la casa, todos somos capaces de algo, ya está bueno ya que las mujeres se queden en la casa, porque tenemos que hacer cosas, aunque tengamos los años que tengamos, si uno tiene ganas puede salir adelante", subraya.

Las proyecciones a futuro de la agrupación "Entre Vecinas Creciendo", son la construcción de su segundo invernadero y ampliar el cultivo de otras variedades de hortalizas como acelga y pimentón de tres colores, ají, berros, entre otras. "Estamos muy agradecidas del convenio Prodemu -Indap por habernos brindado esta ayuda, muy contentas por la acogida que nos dio el pueblo de Agua Buena, por la buena venta que hemos tenido con nuestros productos y este año vamos a implementarlo con nuevos productos para cosechar como acelga, pimentón, vamos a seguir con las lechugas, así que muy agradecida de este proyecto", expuso la presidenta, Johanna Gutiérrez.

Actualmente, sus productos se comercializan directamente en el sector de Agua Buena y cuentan con un proveedor semanal.

Recientemente el grupo se dio a conocer en las redes sociales, a través del Fanpage Rincones de Colchagua, quienes difunden diferentes agrupaciones de la provincia de Colchagua.

Para más información de cómo adquirir estos frescos productos, la agrupación cuenta con el facebook Hidroponía Agua Buena e Instagram hidroponía_aguabuena y su dirección es El Porvenir s/n Agua Buena.