Intensificarán servicios de control en Colchagua para prevenir propagación de Covid-19 en Fiestas Patrias

El puesto de comando del Regimiento 19 de Colchagua fue el escenario donde se desarrolló la reunión de contingencia por el fin de semana de Fiestas Patrias.

Liderada por el Gobernador Provincial de Colchagua Yamil Ethit junto al Delegado provincial de la Defensa Nacional en la región de O'Higgins, Coronel Iván Labra, la reunión contó con la presencia de la Prefectura de Carabineros Colchagua y la seremía de Salud, donde se planificaron y coordinaron los recursos para intensificar el cumplimiento de la normativa, para prevenir la propagación del Coronavirus.

Al respecto, el también Comandante del Regimiento colchagüino Coronel Iván Labra, explicó que la planificación está vinculada a restringir la circulación de las personas de aquellas comunas que están en cuarentena como Santa Cruz y San Vicente de Tagua Tagua, hacia otras que no lo están como San Fernando. El llamado a la ciudadanía sigue siendo a la responsabilidad individual, en términos en que la gente debe cumplir la normativa que está dispuesta por la Autoridad Sanitaria, a objeto de evitar la propagación de la pandemia".

Asimismo destacó que "habrá una mayor intensidad en los procesos de fiscalización y por tanto la ciudadanía tiene que estar consiente que va a ser controlada y que se van a tomar las medidas legalmente establecidas para aquellos que no cumplan y pongan en riesgo la salud pública".

Teniendo en cuenta las distintas realidades de cada comuna en Colchagua y sobretodo la situación de Santa Cruz, al encontrarse en cuarentena territorial, "los servicios que se van a desplegar extraordinariamente ahí son diferentes a los servicios que se pueden desplegar en la capital provincial y en las otras comunas", manifestó el Gobernador Ethit, quien explicó que en el caso de las comunas que están en Etapa 3, habrá mayor fiscalización en el acceso a segundas viviendas y prohibición de acceso a las riberas de ríos, mientras que respecto a Santa Cruz, se van a intensificar los puntos de fiscalización y control de la cuarentena territorial que está en vigencia".

Asimismo, la máxima autoridad provincial afirmó que "nada de lo que podamos hacer o planificar las autoridades será suficiente si no contamos con la responsabilidad y disciplina de cada uno de nosotros, para poder evitar los contagios. Debemos ser responsables en el sentido de no salir si no tenemos los permisos, en el caso de una comuna en cuarentena. Y en las otras comunas, aumentar las medidas de prevención como distancia física, uso de mascarillas y quedarnos en la casa el mayor tiempo posible, ya que son las únicas medidas de prevención y que dependen de la responsabilidad de cada uno de nosotros".

Las medidas que surgieron en la reunión, se complementan a las coordinadas por la mesa regional de Conaset del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, donde se aplicarán controles vehiculares para prevenir accidentes de tránsito en las principales rutas de la provincia.

Fondéate en casa

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se permitirán en las 9 comunas de Colchagua que se encuentran en la etapa de Preparación o Paso 3 (excepto Santa Cruz) reuniones en espacios privados como residencias particulares de máximo 5 personas adicionales a las que habitan en el hogar. En espacios públicos abiertos como parques, plazas, pasajes, etc., se permitirá la reunión de 10 personas en total.

En el caso de Santa Cruz, al encontrarse en Paso 1 (Cuarentena), se mantienen las restricciones de movilidad vigentes, es decir, no habrá posibilidad de desplazamiento.

Las personas en las comunas en Paso 3, no necesitará un permisos para reunirse, excepto en el caso que entren a una comuna en Transición (Paso 2 como Rancagua, Rengo, Graneros, Machalí). Además, está prohibido ingresar a una comuna en cuarentena al igual que se prohíbe el traslado interregional.

Asimismo se adelantará el toque de queda a las 21:00 hrs. y están prohibidas las fondas y eventos masivos.