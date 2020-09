Servicio de Salud implementa Plan de Contingencia por Fiestas Patrias

Debido a la contingencia Covid-19, la Región de O'Higgins -al igual que el resto del país- tendrá una celebración de Fiestas Patrias distinta, esta vez se dejarán de lado las clásicas fondas, y por primera vez los pies de cueca se bailarán en la intimidad del hogar, rodeados de un grupo reducido de invitados.

Si bien nuestro país ha logrado una meseta en las tasas de contagio, es muy importante que los vecinos cultiven el autocuidado. Para esto, el Servicio de Salud O'Higgins (SSO) ha insistido en la importancia de aplicar en cada hogar el plan "Fondéate en tu casa", que destaca 10 puntos específicos:

1.- Marcar el vaso para no confundirlo.

2.- Usar mascarilla cuando no se está comiendo.

3.- No compartir cubiertos, platos ni recipientes.

4.- Evitar abrazos y besos y mantener distancia física.

5.- Lavarse las manos frecuentemente o usar alcohol gel.

6.- Desechar la servilleta en el basurero inmediatamente después de usarla.

7.- Desinfectar los objetos y muebles que se van a compartir.

8.- Ventilar regularmente los lugares cerrados.

9.- Pueden reunirse hasta 10 personas en espacios abiertos como parques, plazas o pasajes.

10.- En espacios cerrados se pueden invitar a 5 personas adicionales a las del hogar, siempre que no vivan en comunas en Cuarentena.

Como estas recomendaciones son parte del autocuidado, en el SSO también se ha desarrollado un plan de contingencia de Fiestas Patrias 2020, que consiste en responder en red frente a potenciales eventos que amenacen la continuidad operacional de alguno de los 15 hospitales que integran la Red Asistencial de O'Higgins, y donde se han tomado las medidas necesarias para dar la atención en caso de accidentes de tránsito, traumatismo o intoxicaciones alimentarias, entre otros, que lamentablemente siempre han sido la parte negativa de los festejos.

El sistema de coordinación se llevará a cabo mediante el monitoreo de la Red de urgencia a través de la identificación de la oferta de servicios en los Hospitales Cabecera de Microred, en especial ante pacientes que presentan una situación de riesgo vital, todo en coordinación también con SAMU.

En este plan de contingencia, los directivos de cada hospital se han reunido para abordar las medidas necesarias para hacer frente a cualquier situación en estas Fiestas Patrias. Es el caso del Hospital Regional, donde su director, Dr. Fernando Millard, señaló que "el hospital siempre se ha preparado para estas fiestas, y este año es especial. En otras oportunidades la atención estaba puesta en Urgencia, Cirugía, Traumatología, pero ahora como no habrá fondas, estamos más preocupados del COVID-19. Hemos ido aumentando en estos días los casos, por lo que hemos tenido que aumentar la dotación con la posibilidad de llegar a 66 camas UCI, actualmente estamos con 48, por lo que no deberíamos tener problemas. Tenemos un 60 por ciento de pacientes COVID-19 y un 40 de otras patologías".

De igual forma, el director (s) del Hospital de Santa Cruz, doctor Javier Villablanca, explicó que "entre las medidas aplicadas en el establecimiento están turnos médicos cubiertos las 24 horas (adulto, cirugía, pediatría y refuerzo de 12 horas), hospital de campaña permanecerá 100% funcional durante el fin de semana, contamos con dotación completa del departamento de emergencias y existe un stock de fármacos e insumos adecuado para preservar la atención de nuestros usuarios".

Sobre lo anterior, el Director (s) del Hospital de Chimbarongo, Dr. Jaime Rojas, señaló "el Servicio de Urgencias (respiratorio y No respiratorio) trabajará las 24 horas del día, sin mayores cambios en su funcionalidad", además comentó que "previo a las festividades, específicamente el jueves 17, realizamos una modificación horaria para atenciones de usuarios en las unidades de Farmacia, PNAC (Programa de Alimentación Complementaria) y Vacunatorio. Respecto al servicio de Medicina (hospitalización) funcionará con normalidad, entregando información de los médicos tratantes hasta este jueves, retomando el 21 de septiembre".

En el mismo tenor, el director del Hospital de Rengo, Osvaldo Pontigo, señaló que "hoy durante la mañana hemos efectuado un Comité Operativo de Emergencia, con el objeto de verificar cada uno de los aspectos esenciales de soporte vital del edificio, así como también temas logísticos, que permitan que el hospital funcione durante el fin de semana largo sin mayores inconvenientes, previendo una posible alza de consultas en urgencia, producto de accidentes de tránsito, constatación de lesiones, alcoholemias e intoxicaciones alimentarias, las cuales son causas comunes en Fiestas Patrias, sin perjuicio de estar preparados para atender todos los casos sospechosos por coronavirus".

A su vez, el director del Hospital de Pichilemu, doctor Francisco Roa, informó que se han implementado refuerzos en el Servicio de Urgencias "tanto por el aumento de la población como por el contexto Covid, por lo cual empezamos con dos médicos de turno las 24 horas desde este lunes y ya se evidenció un aumento considerable de consultas en relación con la semana pasada".

En este mismo sentido, el director del Hospital de San Vicente, Aldo Díez de Medina, también confirmó que su servicio de hospitalización mantendrá todos sus procesos funcionando con normalidad, con apoyo de médico residente por 24 horas y un equipo de hospitalización domiciliaria. "El HSV centra sus esfuerzos en las unidades principales que se requieren para este fin de semana, manteniendo los procesos de atención segregados para consultas respiratorias y no respiratorias, como ha sido durante toda la pandemia y contará con apoyo de laboratorio para 24 horas. El refuerzo de personal por pandemia continuará en sus funciones durante fiestas patrias, por lo tanto damos la seguridad de que el hospital estará funcionando normalmente con la capacidad necesaria para atender a nuestros usuarios".

Al igual que estos hospitales, cada recinto asistencial cuenta con las medidas necesarias para dar atención a los usuarios ante emergencias y trabajar en red como parte del Plan de Contingencia del SSO. Pero lo más importante es que cada vecino y vecina recuerde que podemos celebrar pero con los resguardos necesarios, y por lo mismo nos sumamos a las palabras del director del Hospital Regional: "Esperamos que la comunidad se comporte adecuadamente para que no nos tengamos que ver enfrentados a una segunda ola. No nos descuidemos, aún estamos en pandemia".