Hospital de Lolol adquiere moderno equipo de rayos dental

Gracias a un proyecto de reposición gestionado por la Dirección de Servicio de Salud, el Hospital de Lolol pudo adquirir un nuevo equipo de rayos dental por un monto que supera los 11 millones de pesos y que permitirá dar un salto tecnológico de calidad al establecimiento de salud que impacta directamente en una mejor atención para la comunidad.

El director del Hospital de Lolol, Nicolás Ayala, destacó la llegada de este equipamiento señalando que "es una oportunidad de mejora relevante para disminuir el gasto del bolsillo de los pacientes de la comuna. Regularmente se debía recurrir a solicitudes de imagen diagnóstica dental en el extrasistema o los mismos pacientes lo gestionaban por su cuenta. En otras ocasiones, se perdía la adherencia a la consulta dental porque hay que considerar el gesto que significa gestionar una consulta en Santa Cruz incluyendo el tiempo y los recursos de financiamiento y transporte. Es muy interesante la disponibilidad local del dispositivo de rayos en el Hospital ya que otorga una resolutividad inmediata".

El nuevo equipo de rayos dental modelo CS 2200 de Carestream dental LLC promete ser un avance tecnológico para el Departamento Dental del Hospital de Lolol, así lo explicó la odontóloga del centro de salud, Angélica Burgos, profundizando que "el acceso a radiografías de rutina, dentro del mismo establecimiento. Permite aumentar la eficiencia y eficacia odontológica del servicio, junto con mejorar la comodidad de los pacientes, descartando la necesidad de viajar a Santa Cruz. Con referente a las características del equipo, su sencillo diseño, alta definición y el 30 % menos de radiación que emite, en comparación con los equipos tradicionales, garantiza mayor seguridad para el usuario y una imagen con excelente definición".

La profesional agregó que este equipo viene acompañado de una "procesadora de imágenes completamente digital modelo CS7600. Con la tecnología Scan and Go, empleando placas del mismo tamaño que las convencionales, delgadas y sin cables pero completamente reutilizables. Hacen que no solo sea medio ambientalmente amigable, sino un paso más hacia el futuro".