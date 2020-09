Mantienen sus sueños y ganas de salir adelante: Escolares PACE UOH valoran taller de manejo del estrés

"Bueno, la verdad es que no he estado muy bien. Esta situación de pandemia no me afectaba en lo más mínimo en un comienzo, incluso sirvió para darme tiempo y cuidarme, por ejemplo, bajé de peso. Pero, hace unos meses no aguanté más y colapsé. Empecé a tener un nivel de estrés máximo y tuve dificultades para cumplir con mis responsabilidades académicas. En estos momentos, estoy saliendo recién de esa situación y me estoy colocando al día. ¿La verdad? En algún momento me desmotivé y no quise seguir estudiando debido a la situación en la que nos encontramos. Es más complejo estudiar porque estamos en otro ambiente y ocupamos otros métodos enseñanza. Mis metas y mi compromiso para entrar a la universidad siguen siendo los mismos, no sacamos nada con decir 'no voy hacer las tareas porque no hay clases', ya que en algún momento vamos a salir y la vida sigue, estemos en crisis sanitaria o no", reflexiona Tamara Santiago desde la localidad de Paredones.

Tamara cursa tercer año medio en el Liceo Mirella Catalán Urzúa y cuenta que su mayor sueño para 2021 es poder salir de cuarto medio con buenas notas para no perder la oportunidad de entrar a la universidad. Para ella, su mayor preocupación es dar la Prueba de Transición y que no le alcance el puntaje para estudiar Medicina, "al momento de dar un examen, me pongo nerviosa y me borro", reconoce.

Precisamente, para evitar y saber cómo actuar ante ese tipo de situaciones, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior de la Universidad de O'Higgins (PACE UOH), realizó una serie de talleres con su Psicólogo, Carlos Canobra, para aprender a manejar el estrés. Las jornadas vía Zoom fueron impartidas a alumnos y alumnas de los liceos adscritos pertenecientes a las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.

"Este taller nace de la preocupación por la carga emocional y el estrés que están enfrentando los/as alumnos/as, considerando la modalidad online, la aproximación del cierre de un ciclo académico para quienes cursan cuarto medio, quienes piensan en la Enseñanza Superior y su futuro. Un objetivo importante de este taller es poder entregarles herramientas y orientaciones. También consideramos aspectos motivacionales e impulsores de sus sueños, destacando la importancia de desarrollar planes de vida que vayan en la dirección del cumplimiento de sus metas y anhelos", detalló el profesional.

Expertos en Educación sostienen que sostener el vínculo con los/as alumnos/as, desplegar procesos de enseñanza y de contención pertinentes al contexto y organizar cómo llevar adelante la educación a distancia son los grandes desafíos vividos este 2020. En ello, profundiza Gonzalo Muñoz, Sociólogo y ex Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, quien asegura que la necesidad principal de los jóvenes tiene que ver con su situación socioemocional. "Si no se trabaja esa dimensión va a ser muy difícil lograr los objetivos que cualquier programa se proponga en materia de apoyo al aprendizaje de los estudiantes", enfatiza.

Gonzalo Muñoz, que participó del diseño del PACE, asegura que la iniciativa del Mineduc llevada adelante por la UOH está realizando una contribución muy importante a la igualdad de oportunidades. Sobre la puesta en marcha de los talleres de "Yo puedo... ¿Cómo manejar el estrés de fin de año", manifiesta que "todo lo que tenga que ver con concentrarse en la dimensión socioemocional de los/as escolares es un valor y no queda otra opción que felicitar y seguir adelante con este tipo de tareas".

Las alumnas de cuarto año del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins de Rancagua, Marialy Marquez y Catalina Madrid, mantienen una actitud positiva a pesar de las adversidades. Ellas expresan que quieren seguir estudiando, cumplir sus metas y aportar, a la vez, a sus familias de forma positiva. "Siento que este año ha sido complicado y confuso. No me siento preparada, al menos no tanto como lo estuviera estado, si hubiera clases presenciales. Además, me da pena perder la oportunidad de vivir esos lindos momentos que se deberían vivir en el último año del liceo. Sin embargo, he visto el gran apoyo de parte de los/as profesores/as y agradezco contar con ese apoyo. Han proporcionado actividades para hacernos sentir que a pesar de las complicaciones siguen a pendiente de nosotros", comenta la primera de ellas.

"El taller del Psicólogo del PACE, a mi parecer, ¡Fue fantástico! Sobre todo, porque nos dieron espacio de participar o compartir experiencias donde nos hemos visto con estrés con muchas cosas por hacer, ¡Fue genial! Y también, muy agradable porque las personas del equipo PACE UOH son muy amables", asegura Catalina Madrid.

Acompañamiento y fortalecimiento docente

Sobre la gestión de las emociones aprendieron los/as profesores de los liceos adscritos durante el mes de agosto y comienzos de septiembre. Es así, como el programa PACE de la Universidad de O'Higgins ha concentrado sus esfuerzos en reforzar el estado anímico, tanto de alumnos/as como quienes los guían día a día en las nuevas aulas virtuales.

Junto a la Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Trainer en Programación Neurolingüística, Mariel Marfil, los/as docentes adquirieron conocimientos referidos a que cada conducta tiene un valor, la reformulación de creencias y las bondades de ser una persona flexible. La Coordinadora Ejecutiva del PACE UOH, Patricia Madariaga, pone de manifiesto que este tipo de iniciativas junto a docentes se desarrollan año a año.

"En esta oportunidad nos tocó este acompañamiento en un contexto nunca antes vivido y hemos tenido que adaptar nuestras modalidades de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el equipo PACE UOH está siempre dispuesto a los nuevos desafíos y ha podido reinventarse, sobre todo, cuando debemos enfocarnos en el bienestar socioemocional de profesores/as junto a sus alumnos/as", subraya Madariaga.

Respecto al nuevo proceso de Admisión a las universidades 2021 y la orientación respecto a la postulación de becas y beneficios del Estado, se están realizando una serie de charlas sobre el FUAS. También de la mano de una de las profesionales del equipo, la Trabajadora Social Victoria Escobar, quien detalla minuciosamente y con ejemplos cada paso que se debe dar al momento de completar el formulario que acredita la situación socioeconómica de los futuros estudiantes universitarios.