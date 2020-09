Autoridades de gobierno y policiales llaman al autocuidado en Fiestas Patrias: “Sé Responsable este 18”

Con la exhibición de un video y haciendo un llamado al autocuidado y a la sensibilización de las personas, la Intendenta Rebeca Cofré junto al Seremi de Transportes, Hans González; el Director Regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Daniel Díaz; el General Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, Alex Chaván; y la Jefa de la Prefectura Cachapoal de la PDI, Prefecta Andrea Quiñones; lanzaron la campaña de Gobierno “Sé Responsable Este 18”, instancia donde dieron a conocer las medidas de prevención y fiscalización que se realizarán en la región de O’Higgins con motivo de Fiestas Patrias.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “el llamado es a la responsabilidad. El plan de seguridad dispuesto por el Jefe de la Defensa es muy claro (…) que no piense la ciudadanía que no van a existir control en aquellos caminos que no son tan conocidos, porque también va a haber control; por lo tanto, no está solo la exigencia a las autoridades de que implementemos todos los planes posibles de seguridad, sino que lo importante aquí es que la ciudadanía también nos ayude, que tomen esto con mucha responsabilidad”, dijo la Intendenta.

“El llamado -agregó Rebeca Cofré- es a no conducir en estado de ebriedad, y que las personas se cuiden, para evitar accidentes que muchas veces son fatales y que hay que lamentar. Es muy triste ver después las noticias, donde hay familias que sufren con la pérdida de un ser querido”, dijo la primera autoridad regional.

“SÉ RESPONSABLE ESTE 18”

La campaña de SENDA y CONASET “Sé Responsable Este 18”busca educar y generar conciencia en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes, sobre la incompatibilidad de conducir y consumir alcohol y otras drogas, debido a las graves consecuencias que conllevan estas acciones.

Para el Seremi de Transportes, Hans González, esta campaña “entrega un mensaje bastante crudo, donde mediante un spot publicitario se muestra una familia que va reconociendo los logros de un hijo y es la misma familia la que le toca reconocer a su hijo en una morgue. Es un mensaje directo precisamente para causar un impacto en las personas”, dijo el titular de Transportes en O’Higgins.

“El mensaje ha sido enfático por parte del Gobierno. Nuestra Intendenta Rebeca Cofré nos ha solicitado a todos los servicios poder desplegarnos en la región entregando este mismo mensaje: el llamado al autocuidado y a la responsabilidad. Ese es el mensaje que estamos entregando junto a SENDA. La campaña “Fondeate en tu Casa” es un mensaje que se da para que efectivamente la gente no salga en estas fiestas a arriesgar su vida”, dijo Hans González.

CONTROLES DE SENDA

Por su parte, el Director Regional del SENDA, Daniel Díaz señaló que “nuestro llamado principal es que las personas se queden en su casa. Eso es lo principal, para que no exista un nuevo avance del Covid-19 que sea más importante para nuestra región. Pero para las personas que se estarán movilizando, estaremos como SENDA realizando los controles de alcotest y narcotest que se inician esta semana. No podemos decir el lugar exacto, pero estaremos en las tres provincias de la región”, dijo Daniel Díaz.

“Aparte de esto, estamos haciendo toda una campaña con nuestros 15 equipos SENDA Previene que es de prevención, junto con el video de la campaña que pudieron ver hoy, y que estará exhibiéndose en distintos medios de comunicación masivos de Chile, y estamos haciendo este llamado para que principalmente nos cuidemos, y en familia. Ese es el llamado del SENDA a vivir un septiembre en familia. Nosotros siempre hacemos un llamado al autocuidado, pero cuando eso no se cumple, se pueden encontrar con una fiscalización de alcotest y narcotest, que haremos junto a Carabineros. Hay todo un dispositivo de seguridad desplegado junto con la autoridad militar, Carabineros y SENDA, que estará apoyando en la labor preventiva con los controles de alcotest y narcotest. Estaremos en toda la región, haciendo una fiscalización bastante exhaustiva, de acuerdo a lo que nos solicitó nuestra Intendenta regional Rebeca Cofré. Si de todas formas necesita o debe salir, no lo haga bajo los efectos del alcohol y las otras drogas, menos conducir bajo el efecto de esas sustancias. Un traslado hacia cualquier lugar, es una posibilidad de generar algún siniestro, por muy breve que sea el trayecto”, concluyó el director regional del SENDA.