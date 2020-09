Revolución Democrática O’Higgins anuncia medidas por caso de fraude en elecciones internas

La Directiva Regional de RD O’Higgins, se pronunció tras la emisión de una circular del Tribunal Supremo del partido a toda la militancia, en donde se informaba la anulación de las elecciones internas en los cargos de Consejero Político Regional y Encargado de Comunicaciones de la Directiva Regional a causa de un fraude electoral.

Al respecto la Presidenta de RD O’Higgins, Margarita Crespo, enfatizó que esta acción constituye un delito y que “será tratado como tal y estaremos como Directiva Regional y como Tribunal Regional de RD O’Higgins resguardando nuestra institucionalidad siempre, demostrando que nuestros organismos internos funcionan a la hora de erradicar estas prácticas que en otros tiempos no eran perseguidas ni menos expuestas con claridad y transparencia. Es una noticia lamentable y no estamos libres de ellas pero nuestros estamentos funcionan y saldremos fortalecidos de esto”.

El fraude habría ocurrido en las elecciones realizadas por la colectividad frenteamplista el 15 y 16 de agosto, a través de una plataforma de votaciones digital implementada para resguardar la salud de la militancia.

Anteriormente desde la Directiva Regional de O’Higgins habían manifestado de manera interna a través de un comunicado el viernes 4 de septiembre, que “se ha actuado conforme a nuestros principios y estatutos resguardando nuestra institucionalidad frente a los graves hechos ocurridos en la región y hemos solicitado se le dé la celeridad que la causa necesita y la más severa sanción a todos y todas los implicados en esta acción”.

En la oportunidad también reconocieron la importancia de la actuación del Tribunal Regional de RD O’Higgins, además de anunciar que como Directiva Regional O'Higgins se sumarán a la acciones legales que serán presentadas por la Directiva Nacional contra los responsables que arroje la investigación desarrollada por el Tribunal Supremo de la colectividad.

Para finalizar Eduardo Arce, Secretario de RD en O’Higgins fue enfático en sostener que la búsqueda de responsabilidades no se detendrá y busca “sancionar a todos los involucrados, velando por la transparencia, porque tenemos y tendremos las manos limpias y no vamos a permitir que dentro de nuestro partido se siga actuando con estas prácticas que enlodan a toda la política. Vamos a erradicar todo acto ilegal o corrupto que ensucie a nuestro partido, de cara a la ciudadanía, porque queremos una política limpia, en donde estas situaciones no se oculten, sino que se transparenten de manera valiente para avanzar en una nueva política, donde los organismos funcionen como lo han hecho hoy los tribunales internos de RD y nuestra Directiva Nacional y Regional”.