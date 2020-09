Familias de Santa Cruz reciben las llaves de su nuevo hogar

La entrega de las nuevas viviendas se enmarca dentro de las políticas habitaciones del Gobierno de chile y del Ministerio de Vivienda, de construir ciudades integradas social y territorialmente, con altos estándares de calidad, buena localización y cercanas a servicios.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “estamos muy felices de poder entregar las llaves de su casa nueva, donde entregamos viviendas con un nivel de construcción muy bueno. La casa propia es el sueño de toda mujer, de toda familia, y hoy (viernes) como Gobierno pudimos cumplir ese sueño de 44 familias de Santa Cruz, que recibieron las llaves de su nuevo hogar. Seguimos avanzando en mejorar la calidad de vida de las familias de O’Higgins con ciudades y barrios más integrados socialmente”, dijo la Intendenta.

“Ver a las familias -agregó Rebeca Cofré- muy contestas nos satisface como Gobierno. Como Intendenta y en representación del Presidente Sebastián Piñera, quiero transmitir a todos estos nuevos vecinos mis felicitaciones y les envío un abrazo enorme a cada uno de ellos. El Presidente siempre está preocupado de que en tiempos de pandemia sigamos trabajando con una acción social potente e importante, y qué mejor que poder concretar el sueño de la vivienda propia de estas familias de Santa Cruz”, afirmó.

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

El proyecto habitacional consideró una inversión superior a los $1.380 millones. Considera tres tipologías de viviendas con una superficie de entre 63 y 65 mts2, construidas mayoritariamente con paneles de hormigón prefabricado con revestimiento térmico en los muros exteriores (EIFS) y con una estructura de panel sip con recubrimiento exterior de siding, materialidad de energía eficiente que permitirá un ahorro económico en calefacción y disminuir las emisiones del CO2.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, indicó que “como Ministerio de Vivienda estamos muy contentos de entregar estas viviendas de integración social, donde residirán 40 familias que postularon con subsidios DS.49 y 70 con subsidios DS.1. Y territorial, porque se ubican cerca del centro de Santa Cruz, a dos cuadras del hospital y a varios establecimientos educacionales. En general, cuando las constructoras postulan a estos proyectos nosotros privilegiamos a los que tengan estas características para que nuestros vecinos accedan a una mejor calidad de vida”, expresó la autoridad regional de Vivienda.

Por su parte, el Alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, sostuvo que “como municipio estamos muy contentos de presenciar la entrega de llaves en un barrio integrado al nivel que se merece la gente de Santa Cruz, y para que eso suceda siempre estamos trabajando arduamente”, dijo el jefe comunal.

INTERGRACIÓN SOCIAL

El proyecto cumple con las normativas vigentes que exige el Minvu en estructura térmica, acústica y resistencia al fuego. Cuenta con una sede social, juegos infantiles y máquinas de ejercicios. Además, tiene un sistema de riego para cuidar las áreas verdes y un punto limpio para que las familias tengan un manejo de residuos orgánicos e inorgánicos”.

Gabriela Barrios fue una de las beneficiarias que recibió las llaves de su vivienda “Yo postulé hace como cinco años a un Subsidio DS.49 en Santiago, y de ahí me trasladé a este proyecto. Hace como un año y medio me salió trabajo acá, en Santa Cruz, así que nos trasladamos con mis cuatro hijos y pareja a vivir acá (…) nO puedo estar más contenta de la entrega de hoy, ya que nos va a cambiar la vida a todos”, señaló.

Olga De la Paz dijo que “estoy muy contenta. Nosotros fuimos los últimos seleccionados en el proyecto y hoy, pese a todo, estamos recibiendo las llaves de nuestra casita”, finalizó.