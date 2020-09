Senador Juan Pablo Letelier sobre licitación 5G: “Estamos ante la más brutal privatización del espectro electromagnético”

El pasado jueves, un grupo de legisladores de oposición liderados por el Presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, el Senador Juan Pablo Letelier, solicitaron una sesión especial para abordar el proceso de licitación que anunció el Gobierno para implementar la tecnología 5G.

Durante la jornada legislativa, parlamentarios manifestaron ante la Ministra de Transportes sus aprehensiones con las formas establecidas en la Licitación, ya que a su juicio, se estaría regalando el espectro -bien de uso público- sin lograr nada a cambio para la ciudadanía, lo que mantendrá y aumentará la brecha existente en el país.

En esa línea, Juan Pablo Letelier explicó que países como Estados Unidos, Alemania, Brasil y otros desarrollan subastas multimillonarias por procesos de licitación como éstas, generando retornos a la nación. En Chile, en cambio, se habría optado hasta ahora por un modelo que permite contraprestaciones que se tradujeron, en años anteriores, en políticas públicas que permitieron la obligatoriedad de conexión a internet para miles de localidades y centenares de colegios; situaciones que no estarían consideradas en el proceso actual.

“¿Qué ha hecho el actual concurso? Eliminó la contraprestación (…) Aquí lo que se está planteando es que en este concurso la industria de telecomunicaciones lo que va a hacer es que va a subsidiar a otras industrias y no al ciudadano”, aseguró el Senador de la Región de O’Higgins.

5G: Brecha digital ciudadana

De acuerdo a organismos internacionales, la conexión a internet es y será uno de los elementos fundamentales para disminuir brechas sociales y educativas. Y, si bien el proyecto 5G genera amplias expectativas en cuanto al desarrollo tecnológico en diversos ámbitos de desarrollo del país, ésta -según parlamentarios de oposición- no tendrá el impacto deseado en la ciudadanía si continúa con la amplia brecha digital y mala calidad de conexión hasta hoy existente, más aún cuando según las propias palabras de Letelier, menos de la mitad de los hogares chilenos cuentan con conexión fija.

“La pandemia desnudó a la brecha digital en nuestro país. El Gobierno está privatizando el espectro sin nada a cambio para chilenas y chilenos, para cerrar las brechas digitales, ni llegar con fibra óptica a sus casas o a todos los colegios. Y no me refiero solo a las zonas rurales, me refiero a zonas urbanas a donde vive la gran mayoría, donde no pueden pagar un plan de internet, porque sabemos que el costo de los planes es una barrera de entrada. Queremos pedir que el Gobierno reconsidere este concurso”, agregó Juan Pablo Letelier.

De acuerdo al relato de la sesión del Senado, el propósito de revisión de las bases no sería detener el proceso, sino establecer fórmulas que permitan una mejor cobertura de internet para lograr el efectivo acceso de las garantías de una tecnología 5G; de no ser así se desarrollaría una mayor inequidad para acceder a lo que para muchos hoy es un derecho fundamental.

En todo este contexto, Letelier calificó como “dramático” lo que ocurre en torno a esta licitación y llamó al ejecutivo a “inyectar recursos en serio”, ya que “no basta con hacer la carretera de fibra óptica. El problema es la última milla para llegar a la casa de la gente, que en nuestro país muchos no pueden pagar, mientras que por otro lado vemos que la industria no va a aquellos lugares donde vive la gente común, va donde puede descremar el mercado”, evidenciando las fuertes diferencias de conectividad existentes a lo largo del país, tanto en zonas urbanas como rurales.

Finalmente, tanto Letelier como otros parlamentarios de oposición llamaron al Gobierno no a detener el proceso de desarrollo de 5G en el país, sino que a retirar las bases, revisarlas y corregirlas con el objeto de lograr un resultado que beneficie no solo a las grandes industrias, sino que también a la comunidad.