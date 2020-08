Joven autista de Mostazal recibe ayuda

Gracias a la unión, de distintas instituciones, autoridades y municipio local, hoy Matías tiene una vida nueva con apoyo en educación y salud



Hace 6 meses Matías, un joven autista de 15 años de edad, estaba internado en el Hospital Regional de Rancagua, debido a una fuerte crisis de comportamiento acompañada de episodios de agresividad, situación que llevó a su familia a pedir un mayor apoyo a través de los medios de comunicación.

Además de su diagnóstico de autismo nivel 3 (el grado más alto de esta condición) Matías presenta epilepsia y déficit cognitivo, por lo que su tratamiento requiere de un plan multidisciplinario, que debe contemplar la atención de médicos psiquiatra y neurólogo, con especialidad en autismo, además de terapia ocupacional coordinada con una educación especial con adaptaciones.

Gracias a la enorme voluntad de su madre, Paz Sánchez, que ha sido apoyada por la Agrupación de Padres y Familiares Autismo Rancagua, hace un año comenzaron a concretarse ayudas para esta familia de Mostazal, gracias a la cooperación de distintos actores de esta comuna que se han coordinado para entregarle a Matías atención médica de excelencia, educación que potencie sus capacidades y la ayuda necesaria para comenzar un nuevo camino.

Parte de este camino por el bienestar de este joven ha sido el concejal Santiago Gárate, quien se comunicó con la familia de Matías desde su internación en el Hospital de Rancagua y ha cooperado para que reciba atención médica especializada en autismo: "Cuando supe de este caso los fui a visitar y me pareció que era necesario comprometerme con ellos como concejal y como persona. Es importante seguir ayudando a Matías y a su mamá Paz y a su abuela Lila. Esto no tiene que ver con colores políticos, sino que, con ayuda a la comunidad, esa es la labor que la ciudadanía me entregó", comenta la autoridad comunal, quién siempre se ha mostrado presto a socorrer a este grupo familiar.

Tras tomar conocimiento de este caso el Concejo Municipal, el Alcalde, señor Sergio Medel y el resto de los ediles se han hecho parte de este proceso, así como también, el Cesfam de Mostazal, quienes han facilitado una ambulancia para que el joven se desplace hasta una clínica en Santiago, donde ha sido atendido por una dupla médica de especialistas en esta condición, además de otros apoyos como lo relata Claudia Real, directora de este centro asistencial: "Como municipio hemos hecho un esfuerzo para brindarle una atención integral a Matías, inspirados en la dedicación de su mamá la señora Paz. La voluntad del alcalde nos permitió contratar a un terapeuta ocupacional para apoyar su tratamiento y reinserción escolar. Como Cesfam estamos con toda la disposición de seguir apoyando a Matías, todos los funcionarios lo conocemos y estamos para apoyarlo a él y a su familia".

Para completar este proceso de ayuda multidisciplinar la Escuela Especial María Alicia Ponce de San Francisco de Mostazal, a la que asiste Matías, ha desarrollado un plan educativo adaptado a sus necesidades, el que además se coordina con el trabajo de Cristóbal Ramírez, terapeuta ocupacional facilitado por el Cesfam de Mostazal. Mirta Tapia, directora de este establecimiento educacional manifiesta que este joven es un gran desafío, para el cual están dispuestos y preparados, agregando que "Estamos para atender la diversidad y desarrollar sus potencialidades. Nos hace muy feliz atenderlo, existe un vínculo de apego con él, que nos muestra que vamos por un buen camino donde podremos conseguir cosas para él, que ha sido posible además por la perseverancia de su educadora, Constanza González, quien ha puesto todo de su parte y se ha coordinado con la mamá de Matías para lograr importantes metas para este joven".

Es así como esta familia ha recobrado la esperanza en un futuro en donde Matías, así como otros jóvenes con autismo, puedan ser parte de una sociedad que los cobije y les proporcione una asistencia multidisciplinar como lo ha hecho ejemplarmente esta cadena de humanidad en San Francisco de Mostazal.-