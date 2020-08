Usuarios disfrutan reapertura de recintos deportivos municipales en Rancagua

El seremi de Deporte de la Región de O´Higgins, Diego Ramírez; y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, recorrieron el Complejo Deportivo Patricio Mekis para constatar en terreno las acciones adoptadas en dicho recinto y conocer de primera mano la respuesta de la comunidad.

"Queremos felicitarlos, porque encontramos un recinto, donde se están cumpliendo los protocolos en cada disciplina, vemos usuarios portando mascarillas cuando no están realizando actividad física, portando su carné de identidad y con la vestimenta adecuada, porque recordemos que los camarines no están habilidades para el uso. La invitación a la comunidad es a realizar un deporte a manera de recreativa, evitando siempre el contacto físico", indicó SEREMI de Deporte, Diego Ramírez.

Por su parte, el acalde de Rancagua, Eduardo Soto, respecto a la posibilidad de abrir más recintos deportivos municipales, señaló que "Se está trabajando para que los vecinos puedan acceder a otros establecimientos, como La Gamboína y estadio Guillermo Saavedra, por su puesto teniendo en cuenta las medidas necesarias y siguiendo los protocolos correspondientes".

VECINOS Y VECINAS FELICES POR EL REGRESO

Los usuarios han sido los más contentos con la reapertura de los recintos; tal es el caso de Felipe Peña, quien indicó que "Hoy estuve ocupando la pista atlética, estaba todo muy bien señalizado y las normas sanitarias muy claras, los felicito".

Al respecto, Sebastián Miranda comentó que "Me parece perfecto que hayan abierto los recintos, porque al estar todos los días en casa la actividad física se ve afectada, hace más de dos meses que no salía a hacer deporte, hoy vine a entrenar y me encontré con una cancha en muy buena forma y muy bien cuidada".

Cabe mencionar, que los turnos para realizar actividad física son cada una hora, hasta completar el aforo permitido y al finalizar, se sanitiza el recinto deportivo como medida preventiva.

Los horarios de ingreso son de lunes a viernes, para el Complejo Patricio Mekis desde las 7:30 hasta las 18:00 horas y para el Complejo Lourdes de 9:30 a 18 horas; los fines de semana y festivos se mantienen cerrados por cuarentena.-