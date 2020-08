Nuevo Presidente Regional, Convergencia Social

En un proceso, donde la Región de O'Higgins fue fundamental para la formalización a nivel nacional del Partido perteneciente al Frente Amplio (es una de las cuatro legalizadas ante el Servel), el joven científico reconoce que llegar a la presidencia y en el actual contexto político social y sanitario que vive el país, es una responsabilidad con desafíos inmediatos, sobre todo por el contexto local: "Sin duda, la pandemia nos llama a estar atentos y atentas sobre las medidas que toma el ejecutivo en la región.

Ante un plan de desconfinamiento que no tiene la evidencia para instalarse es importante proponer políticas desde nuestros espacios para enfrentar en comunidad la crisis política y sanitaria actual".

Sumado a lo anterior, agrega que "...Otro desafío inmediato es comenzar la campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional, que nos permitirá avanzar en la construcción de una nueva Constitución, esto gracias a la revuelta popular iniciada en octubre".

- ¿Cómo va a cambiar tu día a día al momento de asumir como presidente de partido?

Sin duda este nuevo desafío tendrá un lugar importante en el día a día. Actualmente me encuentro en las últimas etapas de mi formación como Doctor en Neurociencia, lo que me ha permitido desarrollarme profesionalmente y a la vez descubrir las desigualdades del modelo en cuanto a la democratización del conocimiento. Desde acá me posiciono en el ámbito político, buscando construir un país que respete al medio ambiente y que posicione la creación de conocimiento y ciencia como eje fundamental del desarrollo. El desafío de asumir la presidencia trae consigo reuniones, trabajo territorial y mucha exposición mediática, pero que son necesarios para instalar las demandas de la ciudadanía en los espacios en que participamos.

- Cuando pareciera que la mayoría de los jóvenes deciden alejarse de la política y la militancia, tú asumes este desafío ¿cuándo nace tu interés por la política?

Provengo de San Carlos, región de Ñuble, y crecí en un contexto vulnerable donde la política no era un tema. El acceder a la Universidad me trajo a Rancagua y despertó mi interés por los movimientos sociales. Sin duda, los años 2011 y 2013 marcaron un antes y un después en mi formación política. Me llevaron a comprender el proceso histórico que estábamos viviendo y la responsabilidad de los jóvenes de disputar los espacios e incidir en las decisiones de nuestro país. En el abanico de posibilidades para participar decidí involucrarme en Convergencia Social y participar de su fundación, porque creo que la renovación política es urgente y con esto, la construcción de una herramienta de izquierda para el siglo XXI, que recoja la experiencia de la Unidad Popular, pero que a la vez sea crítica de una izquierda históricamente machista, segregadora y que post dictadura se dedicó a administrar y profundizar el modelo neoliberal.



- ¿Cuáles son los desafíos de Convergencia Social en la Región de O'Higgins?

Tenemos grandes desafíos como partido, el plebiscito sin duda es el más importante a corto plazo. Debemos asegurar las condiciones para que se desarrolle y no aceptar campañas para evitar su realización. Pero, también creemos necesario fortalecer la orgánica en las comunas que tenemos presencia (Rancagua, San Fernando, Quinta de Tilcoco, Rengo, Chimbarongo, San Vicente y Navidad) y llegar a otras comunas en que tenemos firmantes y que nos prestaron su apoyo para la legalización y formalizar nuevos comunales. En esta etapa es necesario que los territorios levanten propuestas e ideas de cómo visualizan sus comunas, que permitan la construcción de programas de gobierno local creados en conjunto con una perspectiva feminista, descentralizadora y que involucre a organizaciones sociales, movimientos populares, dirigencias vecinales y todo quien busque el buen vivir para su comunidad.-