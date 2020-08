Inclusión en empresas: Innovador mecanismo para dar cumplimiento a la Ley 21.015

Un innovador mecanismo para el cumplimiento de la Ley 21.015 está implementando Fundación TACAL, que permite que las empresas puedan determinar con mayor eficiencia y rigurosidad la cantidad de trabajadores que hoy se desempeñan en sus filas y que tienen discapacidad. La metodología que aborda aspectos de funcionalidad, ya se ha aplicado en 17 empresas y ha permitido determinar que existe una tasa de 1,73% de personas con discapacidad al interior de éstas, lo que en muchos casos permitiría dar cumplimiento a la ley que exige el 1% de trabajadores con discapacidad contratados en aquellas organizaciones con más de 100 trabajadores.

“Con nuestros más de 35 años de experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad hemos generado un mecanismo que permite a las empresas dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral y hacer eficientes sus estrategias en la materia, con ellos rompemos prejuicios y aportamos con resultados objetivos a un tema donde como país hay mucho por avanzar”, sostiene Andrea Zondek, Presidenta de Fundación TACAL.

A la fecha más de 29 mil personas han sido encuestadas a través de esta metodología simple y autoadministrable, que se centra en las condiciones de funcionalidad y que, al ser una medición genérica, no se enfoca en enfermedades ni en condiciones de salud específicas. Según se ha determinado con los resultados obtenidos, la encuesta no solo ha ayudado a establecer la cantidad de personas con discapacidad que ya se encuentran contratadas en la empresa, sino que ha permitido identificar algunas adecuaciones al trabajo que pueden permitir a la persona con discapacidad desempeñar su trabajo de mejor manera, disminuir el número de licencias anuales y realizar el trabajo con mayor productividad. Además, si cumplimos con la Ley 21.015 evitamos impactar en los gastos monetarios que le podrían generar las multas por el no cumplimiento de la norma a las firmas.

“Nuestra meta es apoyar y potenciar las oportunidades laborales de todos los trabajadores con discapacidad del país. Es importante que cada persona tenga un cargo acorde a sus competencias y, cada vez que no sea así, con nuestra ayuda desde Fundación TACAL se realicen recomendaciones para mejorar la calidad de vida laboral de todas las personas con discapacidad que hoy trabajan en la empresa y, por supuesto, de las que se sumarán en el futuro”, puntualiza Zondek.

Entre las principales empresas donde se ha llevado a cabo o se está desarrollando la metodología destacan Scotiabank, Santander, SURA, Clínica Alemana, Unilever, ARCOR, BUPA, Corporación Administrativa del Poder Judicial, EMIN, entre otras.