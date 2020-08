Acuerdo económico beneficiará a más de 8 mil transportistas

Hasta San Vicente, comuna que inició este lunes su primer día hábil de Cuarentena, se trasladaron las autoridades regionales de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González, Hacienda, Alejandro Álvarez y Desarrollo Social, Mónica Toro, en compañía del Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, para dar a conocer los alcances del acuerdo económico que logró establecer el Gobierno con los gremios de transportistas de pasajeros a nivel nacional, el cual consiste en la entrega de un bono por $350 mil y la posibilidad de acceder a un préstamo de emergencia exclusivo con tasa 0% de interés real, que podrán solicitar de manera mensual hasta por tres oportunidades.

La cita de las autoridades con representantes de distintos gremios de locomoción colectiva urbana y rural de San Vicente, Pichidegua, Peumo y La Cabras, se dio en el marco de la entrega de los pulverizadores para sanitizar los servicios de transporte público que completa el proyecto de 'Mitigación y Prevención por Covid 19' para los servicios de transporte público en la región.

"La visita de hoy a San Vicente tuvo varios objetivos: lo primero fue ponernos de acuerdo con el Municipio para implementar una serie de propuesta de cómo poder generar distanciamiento físico en los servicios públicos que se ubican en el sector céntrico de la ciudad de San Vicente. Lo segundo fue dirigimos directamente a conversar con los gremios y comunicar una importante medida que aliviar el bolsillo a más de 8 mil servicios que están inscritos en nuestra", comentó el SeremiTT Hans González.

"Es importante apoyar a un gremio que ha sido tremendamente afectado con respecto a la crisis sanitaria y por eso este acuerdo que hemos logrado como Gobierno. El bono directo de 350 mil pesos y este préstamo de emergencia va permitir efectivamente a las familias de nuestros transportistas enfrentar estos momentos que han sido complejos. Es por eso que nuestro apoyo directo a ellos, esperamos que prontamente sea aprobado por el Congreso", mencionó, por su parte, el representante regional de Hacienda, Alejandro Álvarez.

La Seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro, en tanto, puntualizó que "Este bono tiene nombre y apellido y se viene a sumar a una serie de iniciativas que como Gobierno se han implementado para ir en ayuda a las familias, como es el Ingreso Familiar de Emergencia que ya lo reciben más de 146 mil familias de la Región. También el préstamo y bono para la clase media, y toda la batería de instrumento que se implementan con la Ley de Protección al Empleo. Recalcar que es nuestra presencia en la comuna de San Vicente, es porque queremos estar al lado de las familias, queremos estar al lado de los trabajadores, porque tienen que saber y estar informados acerca de los beneficios".

Por su parte, el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, señaló que "Hemos pedido desplegarse a las autoridades especialmente en las comunas que están en cuarentena, y hoy desde muy temprano hemos acompañado al Seremi de Transportes, al Asesor Regional de Hacienda, y a la Seremi Mónica Toro de Desarrollo Social para informar las diferentes ayudas que se encuentra entregando el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en este caso específico informar cuál es el bono que se le va entregar a los transportistas".

Las medidas trabajadas por los ministerios de Hacienda, Desarrollo Social y de Transportes y Telecomunicaciones, considera apoyar a quienes se desempeñan en el transporte público mayor (taxi buses) de líneas rurales y urbanas, taxis colectivos, taxis básicos y transporte escolar, los que alcanzan en la región a los 8.178 servicios registrados ante la Secretaría Regional.

Las medidas que se establecieron en el protocolo son dos:

1) Bono de apoyo a microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros.

* Se concederá por una única vez un bono por $350.000, que podrá solicitarse por un período de 60 días a contar del día en que la ley que habilite la entrega de este bono esté vigente.

* Quienes podrán acceder a este beneficio estatal podrán ser tanto personas naturales o jurídicas. El bono será compatible con todos los demás beneficios aprobados en el Congreso con motivo de la situación de pandemia COVID-19.

* Asimismo, el bono no estará afecto a impuestos por lo que no podrá ser objeto de retenciones administrativas y tampoco será embargable. No obstante, podrá ser retenido por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia, en que Tesorería, una vez notificada de la resolución de retención o embargo, estará facultada para retener hasta un 50%.

* La solicitud del bono se realizará ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que, luego de verificar su procedencia, y sujeto a la aprobación del Ministerio de Hacienda, lo comunicará a la Tesorería General de República, quien será el organismo encargado de la correspondiente transferencia.

2) Préstamo de emergencia para el sector transporte.

* Se concederá un préstamo financiado con un aporte fiscal, por un monto de $320.500 el que se podrá solicitar mensualmente, por cada persona natural o jurídica que sea beneficiaria, hasta en tres oportunidades.

* Se podrá acceder a las primeras dos cuotas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o tan pronto la ley que habilita la entrega de este préstamo esté vigente.

* El préstamo sólo se reajustará por IPC, por lo que tendrá una tasa de interés real de 0%.

* El préstamo tendrá un año de gracia, debiendo enterarse la primera cuota en septiembre de 2021. El préstamo se restituirá en cuotas mensuales de igual valor, en UF, mediante una cuponera que podrá ser electrónica y bajo un convenio de pago con la Tesorería General de la República.

* De esta manera, si el beneficiario toma una cuota de crédito, deberá pagarlo en 16 cuotas; si toma dos cuotas de crédito, deberá pagarlo en 28 cuotas; y si toma tres cuotas de crédito, deberá pagarlo en 40 cuotas.

* En caso de no pago dentro de plazo a Tesorería, las cuotas adeudadas se agregarán al cobro del permiso de circulación que les corresponda, siendo requerido el pago de las cuotas adeudadas para la obtención del mismo.

* El préstamo será compatible con todos los demás beneficios aprobados en el Congreso con motivo de la situación de pandemia COVID-19.

* El préstamo no estará afecto a impuestos, no podrá ser objeto de retenciones administrativas, ni será embargable, salvo en el caso de retenciones por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia, en que

Tesorería, una vez notificada de la resolución de retención o embargo, estará facultada para retener hasta un 50%.-