Alcalde Berwart oficia a Minsal cierre de mall y feria de animales de San Fernando

El jefe comunal fundamenta en el escrito dirigido al titular del Minsal, Enrique Paris, que ambos establecimientos reciben gran cantidad de personas, transformándose en lugares propicios para incrementar el número de contagiados por la pandemia, que a nivel comunal ya sobrepasa los 460 casos.

"Solicitamos que se disponga la prohibición inmediata de la apertura del Mall Vivo y la Feria de Animales, lo que sin lugar a dudas evitará un foco infeccioso importante por ser ambos recintos de alta afluencia de público", dijo Berwart.

De igual modo, la autoridad hace presente en el oficio la necesidad de que en San Fernando se habiliten cordones sanitarios efectivos en los accesos a la capital de Colchagua.

"Se ha incrementado el número de visitantes y comerciantes ambulantes de otras comunas; más gente haciendo filas en los supermercados y lo que está siendo una constante: atochamientos de vehículos los fines de semana en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad. Desgraciadamente, la movilidad no ha disminuido. Esto no es un juego y se hace necesario que la comunidad entienda que la pandemia no se va a poder controlar si no hacemos caso a las medidas preventivas de quedarse en casa, lavado de manos, y el uso de mascarillas", sostuvo el alcalde Berwart.

De igual modo el jefe comunal reiteró su llamado para que el Gobierno central habilite una residencia sanitaria en la comuna, y de esta forma evitar la propagación del virus. Enfatizó que los contagios de coronavirus a nivel local evidencian que es indispensable contar con un complejo sanitario en la capital de Colchagua.-