Hospital de Marchigüe aborda el cuidado del corazón en tiempos de pandemia

Realizar una cuarentena saludable es la consigna del Hospital de Marchigüe durante la conmemoración del Mes del Corazón. La imposibilidad de realizar actividades presenciales conllevó a que el equipo del programa Cardiovascular del recinto de salud ideara diversas herramientas para educar a la comunidad, con respecto a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Las instancias tienen como finalidad tomar conciencia acerca de este tipo de padecimientos y prevenir infartos al miocardio y otras patologías.

Cabe recordar que las patologías cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento en nuestro país. La prevalencia del sedentarismo, el tabaquismo o la ingesta excesiva de alcohol en la población hacen que seamos más propensos a padecer este tipo de enfermedades.

Vanesa Cabrera, enfermera del Hospital de Marchigüe, detalló las actividades que se realizan en el recinto de salud, en el marco del Mes del Corazón. "Se trata de instancias educativas e informativas para llegar a las casas de nuestros usuarios. A través de la entrega de medicamentos y de alimentación complementaria aprovechamos de enviar materiales como trípticos con aspectos relevantes, como la mantención de una dieta saludable, con una guía con recetas saludables. Asimismo, se refuerza la actividad física en los hogares y le entregamos material sobre cómo prevenir y detectar un infarto".

Por su parte, la Dra. Gigliola Volaric, manifestó que "Hay que entender que el corazón es nuestro motor y que hay que cuidarlo todo el año. La idea es reforzar cuidados. Es una fecha importante para tomar conciencia sobre nuestros hábitos y sobretodo reforzar el autocuidado que es la principal medicina".

Con respecto a los cuidados para prevenir las enfermedades, la doctora apuntó que "Es importante realizar actividad física de manera regular, no fumar, llevar una alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol. Es importante también nuestra salud mental. Si tenemos enfermedades crónicas debemos mantener los controles y no abandonar el tratamiento. En pandemia estamos todos preocupados, pero esto no debe hacernos descuidar nuestra salud", destacó.-