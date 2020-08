Gobernador de Colchagua Yamil Ethit Romero: "Hemos coordinado todas las acciones que nuestras facultades nos permiten para contener el Covid-19"

Grandes aglomeraciones de personas se han visto en los últimos días en el centro de San Fernando, algo que mantiene en alerta a las autoridades por el alto riesgo para la salud que significa esta situación durante la pandemia que enfrentamos, al multiplicarse las probabilidades de propagación de Covid-19 en la población.

Si bien, la capital provincial ha logrado mantener la cantidad de contagios activos de Coronavirus en niveles alejados de decretar una cuarentena, ubicándola, junto a las otras 9 comunas que componen Colchagua en la Fase 3 "Preparación" del Plan Paso a Paso de desconfinamiento, en los últimos 10 días, se han informado más de 90 nuevos contagios, algo que tiene preocupados a vecinos de la capital provincial y que piden a las autoridades mayores medidas.

"Primero debemos mencionar que San Fernando no está en cuarentena, no tiene cordón sanitario ni posee una aduana sanitaria u otra medida que restrinja el desplazamiento de personas", precisó el Gobernador de Colchagua Yamil Ethit al ser consultado al respecto.

Asimismo, detalló que "Por ello es que, por muy alarmante y preocupante que sea para todos nosotros ver una gran afluencia de público en el centro de la ciudad, la única autoridad que tiene la facultad para establecer cuarentena, cordón sanitario, aduana sanitaria u otra medida análoga, es el Ministro de Salud quien puede determinar dicha medida en atención a varios factores pero principalmente los epidemiológicos y sanitarios".

Es decir ¿No se pueden prohibir que las personas transiten por la ciudad?

"Durante la duración de la pandemia, solo el Ministerio de Salud (Autoridad Sanitaria), tiene la facultad para decretar restricciones al respecto. Por tanto, al no existir cuarentena u otra medida decretada por la autoridad sanitaria, no hay norma jurídica que permita pedir, exigir o solicitar a las personas, que se vayan a sus casas. Nuevamente, señalar que el Gobierno Provincial no tiene facultades para determinar cuarentenas, cordones sanitarios, ni aduanas sanitarias. Dicha facultad es exclusiva del Ministerio de Salud".



Pero hemos visto una serie de controles que está realizando el Ejército junto a Carabineros

"Así es. A la fecha se han coordinado acciones que nuestras facultades nos permiten, como fiscalizaciones sanitarias en la comuna, controles vehiculares en el acceso norte y sur de la ciudad que permiten detectar el domicilio de las personas prohibiendo el ingreso de quienes provengan de comunas en cuarentena, se han realizado intensos controles en la zona precordillerana para evitar el traslado a segundas viviendas, y desde el mes de abril a la fecha, se cerró la calle Manuel Rodríguez entre O'Higgins y Chillán (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), permitiendo distanciamiento físico de las personas que realizan filas para ingresar a bancos y entidades financieras que se encuentran en ese sector. Como se señaló anteriormente, estos controles no prohíben la circulación de personas de la comuna ni de las que provengan de comunas sin cuarentena.

Entonces ¿qué le decimos a la gente que está preocupada por el aumento de personas circulando y por los contagios que a diario suben en San Fernando?

"Es importante señalar que mientras dure la pandemia, debemos entender y aceptar, que el cumplimiento con responsabilidad de las medidas de prevención como el uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos frecuente y quedarse en casa el mayor tiempo posible, son claves, fundamentales, vitales y la única manera actual de prevenir el contagio del Covid-19. Por muy incómodo que sea, debemos aprender a vivir bajo las normas que nos impone la pandemia, mientras no llegue la anhelada vacuna que inmunice y libere a la población de esta enfermedad mundial y nos permita volver a vivir como lo hacíamos hasta febrero de este año".

"Recordarle a las personas que, aunque a nivel nacional ha bajado gradualmente la cantidad de contagios diarios y se está comenzando a aplicar progresivamente un plan de desconfinamiento, seguimos en pandemia y por tanto no debemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, para cuidar a quienes más queremos", señaló el Gobernador Yamil Ethit.

CONTROLES PREVENTIVOS

Según datos proporcionados por el Regimiento 19 de Colchagua, entre el 12 de abril y el 10 de agosto del presente año, se han controlado 70.549 vehículos en los diversos puntos de control dispuestos en la Provincia de Colchagua, en los cuales a 969 personas se les ha prohibido su desplazamiento por incumplir alguna de las normas establecidas. Asimismo, la Delegación Provincial de la Defensa Nacional en la región de O'Higgins detalló que, a la fecha, ha realizado 85.997 controles de identidad.

Durante el mes de agosto, la Prefectura de Carabineros colchagüina detalló que en los controles norte y sur de la ciudad de San Fernando ha realizado 1.764 fiscalizaciones vehiculares y 1.038 de identidad, arrojando 41 infracciones y 25 detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal, referente a incumplir las reglas higiénicas o de salubridad determinadas por la autoridad durante la pandemia.