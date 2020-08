Hermoso momento musical de nieta a sus abuelos internados por COVID en Hospital San Fernando

Katherine manifestó que "Yo trabajo en el hospital de Peñaflor en la región Metropolitana y pedí un permiso para poder acompañar a mi mamá; soy la nieta mayor y duele esta situación. Anteriormente tuve también a mi madre hospitalizada por Covid y que nos haya tocado nuevamente es fuerte, por más que cuidamos y protegimos a mis abuelos, de que no salieran de su casa; es complejo que haya pasado. Espero que salgan pronto, los estamos esperando".

Desde el exterior de la UPC, la profesional toca su instrumento para que sus abuelitos lo escuchen; primero lo hizo desde la calle y luego recibió un permiso especial otorgado por la directora del hospital, María José De Witt, para que se ubique en una zona segura, sin exposición y pueda deleitar a sus familiares con sus hermosas melodías.

"Todos somos cristianos y ahí aprendí a tocar el saxofón. Mi abuela le encantaba escucharme, tocar las alabanzas y siempre cuando me veía, se emocionaba, me decía que le gustaba como tocaba y sé que hoy me está escuchando a pesar de su condición; por eso yo sé que va a salir adelante junto a mi abuelo... y tengo la certeza que después ambos me dirán que escucharon las melodías que provenían desde afuera de la unidad, y todo será un lindo recuerdo", señaló la enfermera.

Ambos pacientes (matrimonio sanfernandino) ingresaron al centro asistencial con COVID+ el jueves 6 de agosto y en estos momentos se encuentran internado en la UPC. "Quiero dar las gracias al hospital por abrirme las puertas y por permitirme dedicar un momento de música a mis abuelos", finalizó Katherine.-