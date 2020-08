Suspenden a empresa no esencial y con trabajadores laborando pese a estar acogidos a Ley de Protección del Empleo

Una empresa de parabrisas fue suspendida el pasado viernes por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua por estar funcionando pese a no ser esencial y con trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo que además no contaban con permisos de desplazamiento.

La sanción fue adoptada en un operativo conjunto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, organismo que además remitió los antecedentes a la fiscalía local.

Fiscalizadores y policías llegaron hasta una bodega donde estaba funcionando la empresa que vende e instala parabrisas. Allí el empleador y otros tres trabajadores estaban en plena faena de descarga de parabrisas.

Ricardo Jofré, director regional del Trabajo, explicó que "La empresa corresponde a un rubro no esencial, por ende, sus trabajadores no podían estar en el lugar prestando servicios; además, no contaban con ningún permiso de desplazamiento y todos declararon que estaban acogidos a la Ley de Protección al Empleo, con suspensión por acto de autoridad, por lo que no debían estar en el lugar".

Junto con la suspensión de las labores y de los trabajadores, se cursarán también sanciones por no cumplir el empleador con la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores y obligarlos a trabajar pese a estar sus contratos suspendidos en virtud de la Ley de Protección al Empleo.-