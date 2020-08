La alimentación saludable en tiempos de pandemia

Fabiola Urbina, nutricionista del Servicio de Alimentación y Nutrición de Hospital San Fernando, sostiene que "hay que dejar en claro que el coronavirus necesita un huésped (animal o humano) para poder multiplicarse, por lo tanto, no puede crecer en los alimentos. Además, la cocción de éstos, debería destruir al virus". No obstante, una buena desinfección a los productos es siempre recomendable.

PREGUNTAS FRECUENTES

Durante este período de pandemia, la profesional de la salud ha recopilado una serie de preguntas que han surgido por parte de la comunidad usuaria, cuyas respuestas las entrega a continuación:

¿En qué ayuda una adecuada alimentación en el COVID-19? "Tenemos que dejar en claro que la alimentación por sí misma no evita ni cura el coronavirus, pero si influye directamente en nuestros mecanismos de respuesta y defensa ante las infecciones".

¿Mito o realidad el consumo de la vitamina C? "Si usted consume diariamente cápsulas de vitamina C, no cambiará su posibilidad de combatir el contagio. En cambio, sí es importante que aumente el consumo diario de frutas y verduras (5 porciones al día), ya que de esta forma asegurará el aporte nutricional recomendado y se encontrará menos predispuesto a esta u otras enfermedades".

¿Cómo disminuyo la ansiedad en este periodo? "La ansiedad es un tema muy recurrente, pero hay ciertos "tips" que pueden ayudar a combatirla, como tener horarios establecidos de alimentación, ya que de esta forma evitamos desordenar nuestra rutina e ingerir más alimentos.

Nuestra ansiedad hace que comamos alimentos ricos en carbohidratos, ya que este macronutriente ayuda a nuestro cuerpo a la producción de serotonina (hormona de la felicidad).

Sin embargo, si padecemos de estos momentos de ansiedad, es preferible que estos alimentos sean elaborados por nosotros mismos, así tendremos el control de los ingredientes que utilizaremos.

Otra forma saludable de combatir a la ansiedad es consumiendo alimentos tales como: zanahoria, betarraga, semillas, legumbres, frutos secos, ya que contienen melatonina, hormona que se encarga de controlar el apetito, estado de ánimo y el sueño".

¿Por qué es importante adoptar una alimentación saludable durante este periodo de pandemia? "Primero que todo, este no es el momento para estresarte por tu peso, existe demasiada presión para agregar una más, pero si debes preocúpate de cambiar tus hábitos de alimentación, independiente de tu peso, tales como:

1. Aumenta el consumo de probióticos (son alimentos vivos, bacterias que participan modulando el sistema inmune) y prebióticos (fibra que alimenta a nuestras bacterias que se encuentra en nuestra microbiota). Ambos nos protegen de diversas enfermedades.

2. Organiza la alimentación que comerás de manera semanal o con un día de anticipación: desayuno, almuerzo, once, cena, de esta forma evitaremos improvisaciones, y así no comeremos lo primero que se nos viene a la mente.

3. Consume diariamente frutas y verduras, idealmente debes comer de 3 a 5 distintas para asegurar diversidad de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Esto ayuda a que tu sistema inmune sea más fuerte, mejora tu digestión y eleva tus niveles de saciedad.

4. Procura despertar y dormir con los mismos horarios todos los días. Esto ayuda a que tus hormonas de hambre, saciedad y estrés no se desestabilicen.

5. No pongas excusas: ahora no es momento para cambiar tu alimentación o hacer deporte en extremo, recuerda que siempre habrá pretextos para no comenzar con una alimentación saludable".-