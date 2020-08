Senador Letelier llamó al gobierno a patrocinar proyecto a favor de trabajadoras de casa particular

Durante la pandemia y en el marco de proyectos que han apuntado a generar apoyos económicos a los grupos que más lo requieren, las Trabajadoras de Casa Particular no han logrado ser incorporadas, por las condiciones que establecen sus normativas de contrato de trabajo.

Frente a esto y a lo que considera "una indefensión absoluta" para miles de mujeres que se desempeñan en esta área, el Senador y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senador, Juan Pablo Letelier presentó proyecto que busca resolver de forma urgente esta situación.

Y fue en la sesión de Sala, del pasado 04 de agosto, donde la Presidenta del Senado, Adrina Muñoz señaló que "Es muy difícil para mí, declarar inadmisible este proyecto", por consideraciones constitucionales. Sin embargo, esto no fue motivo para que el parlamentario de la Región de O'Higgins insistiese en la necesidad de abordar "con urgencia esta materia".

En el pleno de la Sala, el Senador Letelier indicó, "Entiendo el motivo de inadmisibilidad. El propósito de este proyecto es que estas trabajadoras no sigan en la indefensión absoluta. Por el sistema de indemnización que tienen, no se les incorporó al Seguro de Cesantía y dado que no es posible que tramitemos directamente este proyecto, pediría acuerdo de la Sala para solicitar al ejecutivo que puedan patrocinar con urgencia y abordar una ayuda a este grupo mayoritariamente de mujeres que son tan determinantes. Esto es algo que también lo estaba viendo la Comisión de Hacienda y que hoy lo discutimos con la Ministra (del Trabajo)".

Ante la intervención del legislador, respecto a la moción presentada, se estimó necesario seguir insistiendo con el Gobierno la necesidad que patrocine este Proyecto de Ley que, en lo concreto, busca que se incorporen a estas trabajadoras a la ley sobre Seguro de Cesantía, permitiéndoles mantener el derecho a optar a indemnización a todo evento -tal como lo establece la legislación actual-, como también "Acogerse a los giros que la ley ofrece, caso en el cual podrá también optar a los beneficios del fondo solidario si carece de fondos suficientes", según versa la propuesta.

Respecto al curso de debate de esta materia, Juan Pablo Letelier explicó que, "Son miles las mujeres que hoy trabajan en casa particulares, ejerciendo un rol fundamental para las familias chilenas que cuentan con su desempeño. Y, lamentablemente, en este contexto de crisis que estamos viviendo, son uno de los grupos que ha estado en mayor desprotección, dado el carácter legal de sus respectivos contratos de trabajo. Por esta razón, es que presenté una moción -que cuenta con el apoyo de las Senadoras Adriana Muñoz y Carolina Goic- para definir un proyecto que permita responder a aquellas que tanto necesitan y a las que tanto les debemos".

Letelier indicó que, dado el carácter de inadmisibilidad se hace urgente el patrocinio del Ejecutivo, los que pueden recoger esta propuesta legislativa, para cumplir con el carácter de constitucionalidad, situación que ya se habría conversado y solicitado a la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

En este sentido, Letelier aseguró que "Esto también fue recogido en la Comisión de Hacienda del Senado, por lo que seguiremos insistiendo en la promoción de esta iniciativa al Ejecutivo y, esperamos que, en esta ocasión se sume a un requerimiento que plasma la necesidad de miles de mujeres de nuestro país y que está respaldada por organizaciones que las representan, tales como como Sindicatos o Federaciones existente en todo Chile".

Ahora, le corresponde al Gobierno pronunciarse respecto a su apoyo o no a este Proyecto de Ley, del cual ya está en conocimiento.-