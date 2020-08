Hospital Regional anuncia nuevo sistema de retiro de medicamentos

A partir del martes 1 de septiembre, el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) cambiará el modo de entregar los medicamentos en el establecimiento, a un sistema de retiro programado mediante el cual el usuario deberá agendar la fecha y hora para hacer uso del beneficio.

Así lo confirmó el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard, quien anunció que debido a la necesidad de evitar aglomeraciones en el hospital por la pandemia del coronavirus COVID-19, se hará obligatoria esta medida. "Uno de los principales focos de consulta en nuestro hospital es la Unidad de Farmacia. Tenemos casi mil 500 personas que concurren diariamente a buscar sus medicamentos. A un 30% se les entrega en la red regional, en los Cosam o a domicilio en Rancagua. Pero al 70% restante es al que queremos llegar, para que no vengan de manera espontánea, si no que programen el retiro de los remedios y el sistema sea más ordenado", indicó el doctor Millard.

Para utilizar el nuevo sistema digital del HRLBO, que ha sido todo un éxito durante su etapa de marcha blanca, los usuarios deben ingresar a la página web hrr.saltala.cl, entregar sus datos personales, elegir la fecha y hora, y retirar en alguna de las farmacias: Central, Alto Costo o satélites. "La idea de Sáltala es que los usuarios agenden desde su casa, que lleguen a la Farmacia y se lleven sus fármacos sin esperar largo tiempo", indicó la jefa del Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria, Elisabeth Moreno.

"Antes de que llegara la plataforma Sáltala el tiempo de espera bordeaba las dos horas. Hoy, con el retiro programado el usuario concurre al hospital y en cerca de siete minutos se va con su bolsa de medicamentos", señaló Aurora Palominos, jefa de la Unidad de Farmacia.

"Fue súper rápido. Llegué, saqué el número en el tótem y en menos de tres minutos tenían mis medicamentos. El retiro ha estado súper expedito", indicó una de las usuarias que agenda su fecha y hora de retiro, Evita Sepúlveda.

Si bien, el retiro programado de medicamentos es obligatorio en el centro de salud, el Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria ha dispuesto de un módulo que permite ayudar a los usuarios que no tienen acceso permanente a internet. "La idea es que todos agendemos la fecha y hora de retiro. De igual forma, estaremos con un carro móvil para ayudar a la gente que no haya ingresado o no pudo agendar su hora", agregó Elisabeth Moreno.

Finalmente, desde el HRLBO informaron que el portal web Sáltala mantiene la opción de despacho a domicilio para los mayores de 70 años de Rancagua. Además, Farmacia continúa con la entrega en los Cosam, y el envío de medicamentos a Cesfam, postas u hospitales del resto de las comunas de la región, previa solicitud del usuario.-