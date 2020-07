Diputada Sepúlveda celebra implementación de ley para retiro de fondos AFP

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, junto al independiente René Alinco, celebraron la aprobación por "una contundente mayoría" y el despacho a ley del proyecto del que son autores originales, que permitirá el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP.

Asimismo, los parlamentarios, nuevamente agradecieron el apoyo que concitó la medida, sobre todo el aumento en la cantidad de parlamentarios oficialistas, y por cierto la decisión del Ejecutivo de promulgar el proyecto este viernes, sin veto ni Tribunal Constitucional.

La diputada y jefa de la bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, recalcó que "Aquí no hay ganadores ni perdedores, sólo hay un propósito que tiene que ver con ir en ayuda de la familia chilena, por eso valoramos que el Presidente de la República haya escuchado y se haya sumado, se lo dijimos más temprano, aún era tiempo, porque lo que necesitamos es que esto sea urgente y que se implemente en buena forma".

Por esto último, la parlamentaria recalcó que "Esto no termina aquí, porque lo que viene es aún más complejo y es aún más difícil de realizar, termina sólo cuando cada uno de los cotizantes de este país reciban su dinero en la billetera para uso de su familia, ahí termina, no antes. Recién estamos comenzando y yo quiero sólo enviar un mensaje clarito a las AFP, los estamos mirando y fiscalizando con todos los instrumentos institucionales que correspondan para que las cosas se hagan bien, porque sabemos que ellos no quieren este retiro y van a colocar todas las cortapizzas para entorpecer esto, por eso desde ya les decimos que hagan las cosas bien, si no estaremos detrás de ellos", concluyó.-