Más de 4 mil muestras PCR ha procesado Laboratorio de Hospital San Fernando

Dos meses han pasado y el balance es auspicioso, según señala Rolando Vidal, tecnólogo médico jefe de Laboratorio, quien destaca que "Desde que iniciamos el procesamiento del examen SARS-CoV-2 (comúnmente llamado PCR COVID), hasta la fecha hemos realizado más de 4 mil test tanto de las provincias de Colchagua como Cardenal Caro, prestando servicio a todas aquellas comunas, donde en general ha sido bastante la demanda, pero a la vez satisfactorio para nuestra unidad". El profesional valoró que "Actualmente, nuestro nivel de respuesta es menor a dos días, dependiendo de la demanda de muestras que recibamos".

Si bien la realización de exámenes PCR aumentó, esto va de la mano con el alza de casos que han registrado estas comunas, "Se analiza todo lo que proviene de los hospitales de Santa Cruz, Chimbarongo, Pichilemu, etc. además de algunos centros de atención primaria, y hemos visto que la tasa de exámenes ha ido en aumento en concordancia con lo que sucede en la sexta región, la cual está cerca de un 20% de positividad, situación que se ha mantenido en el tiempo, aunque esto varia día a día; es de esperar que baje, pero por ahora no está sucediendo".

Si bien desde que el paciente se realiza el examen PCR en el Servicio de Urgencias hasta que recibe su notificación puede demorar dos días aproximado, "Como unidad de Laboratorio realizamos el análisis de esa muestra, en la que también se incluye el procedimiento de trazabilidad de los contactos y del informe que entrega la encargada de epidemiología, por tanto, existe un desfase en el tiempo, pero en general el análisis que nosotros realizamos tarda entre 1 a 2 días", manifestó Vidal.

Cabe mencionar que, en un principio, solo el Hospital Regional de Rancagua realizaba el análisis de muestras de PCR, lo que generó un desfase de entrega de respuestas bastante considerable, pero hoy esto cambio, "Como red de laboratorios, Hospital San Fernando fue el segundo en incorporar el examen donde posteriormente se sumaron FUSAT y la Universidad de O'Higgins, y ya se plantea un quinto laboratorio en Santa Cruz. No obstante, en la medida que se sumen más, serán menores los tiempos y un mayor poder de análisis lo que tendrá la región, algo que para nosotros es super bueno", agregó el tecnólogo médico.

Finalmente, Rolando Vidal no escondió su satisfacción por el trabajo desarrollado por su equipo multidisciplinario en este tiempo, "Acá no solo quiero agradecer la labor de los profesionales, también de los técnicos, oficial administrativa y auxiliares de servicio; un equipo lo componen todos y en ese sentido quiero valorar a cada uno ya que han estado comprometido 100%, hemos tenido operativos que realizar en poco tiempo y la disposición ha sido buena donde yo me siento orgulloso de cada uno de ellos y ellas por esta gran actitud".-