Intendenta anunció la entrega de $5.287 millones para las 33 comunas

El martes, la Intendenta Rebeca Cofré anunció la segunda entrega de recursos del Fondo Solidario Municipal de la SUBDERE, que fueron anunciados a nivel nacional por el Presidente Sebastián Piñera, y que en la región de O'Higgins significará el traspaso de $5.287 millones para las 33 comunas, como parte de la ayuda para superar la emergencia sanitaria que enfrenta el país debido a la pandemia.

En el anuncio, la Intendenta Rebeca Cofré estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Municipalidades de O´Higgins (MURO'H), Boris Acuña; el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, y el Jefe de la Unidad Regional de la SUBDERE, José Ignacio Urrutia.

La Intendenta Rebeca Cofré explicó que "Los nuevos recursos destinados a O'Higgins contienen un aumento de 18,7% en comparación con los entregados el 20 de mayo, totalizando $5.287 millones que llegarán a las 33 comunas de la región, y tal como en la primera entrega de recursos, tienen como objetivo continuar apoyando la labor de los municipios en el combate del Covid-19", dijo la titular de Gobierno en la región.

"Sabemos que hay muchas personas -agregó Cofré- que lo están pasando mal producto de la pandemia, y como Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para ir en ayuda de los que más lo necesitan. El objetivo de este nuevo apoyo es que el Estado pueda tenderles una mano por medio de las autoridades que les son más cercanas: los alcaldes y alcaldesas", expresó la Intendenta.

Tal como en el primer Fondo Solidario Municipal, los recursos podrán ser destinados a la emergencia sanitaria en tareas como la compra de alimentos, medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades, pago de arriendos, gastos comunes, servicios básicos, hospedajes transitorios y traslados.

Junto con lo anterior este beneficio permitirá que los municipios puedan destinar recursos al pago de otras prestaciones públicas que son esenciales para el funcionamiento de las comunas en este período de emergencia.

A nivel nacional, de acuerdo a lo informado por el Presidente Sebastián Piñera, el segundo Fondo Solidario Municipal asciende a US$120 millones y supera en 20% a los recursos otorgados en mayo.



MURO'H

El presidente de la Asociación de Municipalidades de O´Higgins, Boris Acuña, agradeció el aporte y reconoció "El esfuerzo económico que hace el Gobierno ante la situación que estamos viviendo los municipios, la que realmente es bastante compleja".

"También, ponernos a disposición de nuestra autoridad regional como Asociación de Municipios de la Sexta región, para coordinar en la mejor forma posible este desconfinamiento que se está planificando, este paso a paso del que también los municipios queremos ser parte activa y permanente", agregó el jefe municipal.

Por su parte, el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, expresó que "Para nosotros es muy importante y quiero agradecer al Presidente de la República que hoy nuevamente ha pensado en los municipios. Nosotros somos los primeros que estamos en contacto directo con los ciudadanos, así que todo lo que sea recursos en beneficio de la gente que lo está pasando mal, la gente que ha perdido empleo y está sin nada en las casas, esto se agradece y es bienvenido para todos los municipios".

Finalmente, el Jefe de la Unidad Regional de la Subdere, José Ignacio Urrutia, explicó que esta segunda entrega "Se suma a la primera transferencia del Fondo Solidario, que ascendió a un monto de 4.451 millones de pesos. Estos recursos no se deberán incorporar al presupuesto de cada una de las entidades receptoras, se deberán rendir cuenta de ellos en el transcurso del presente año, son de disposición para el apoyo de las familias afectadas por la pandemia, no son reembolsables, por lo tanto, los municipios no deben hacer ningún tipo de devolución, solo deben rendirlos y gastarlos de la forma más eficiente y eficaz posible para atender a todas las familias vulnerables y que hayan sido afectadas por la pandemia".

Este aporte se suma a otros esfuerzos hechos por el Gobierno para apoyar a los municipios durante la pandemia, como la asignación de $60 mil millones para la ejecución de proyectos de inversión en marzo; la reasignación de $75 mil millones para los gobiernos regionales con el objetivo de combatir la emergencia durante abril; los $80.960 millones del primer Fondo Solidario; los adelantos en los flujos del Fondo Común Municipal durante los meses de mayo y junio, por un total de $154 mil millones, y la distribución de más de $ 15 mil millones a 174 comunas por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (Figem).



RECURSOS POR COMUNA

-Municipalidad de Rancagua: M$1.345.316 (que se suman a los M$ 1.134.639 de mayo)

-Municipalidad de Codegua: M$ 75.981 (que se suman a los M $ 63.821 de mayo)

-Municipalidad de Coínco: M$ 42.949 (que se suman a los M $ 36.328 de mayo)

-Municipalidad de Coltauco: M$ 117.516 (que se suman a los M$ 98.709 de mayo)

-Municipalidad de Doñihue: M$ 119.748 (que se suman a los M $ 100.692 de mayo)

-Municipalidad de Graneros: M $ 194.775 (que se suman a los M$ 163.722 de mayo)

-Municipalidad de Las Cabras: M $ 150.083 (que se suman a los M$ 126.322 de mayo)

-Municipalidad de Machalí: M $ 266.290 (que se suman a los M$ 224.442 de mayo)

-Municipalidad de Malloa: M$ 81.810 (que se suman a los M$ 68.937 de mayo)

-Municipalidad de Mostazal: M$ 151.716 (que se suman a los M$ 128.001 de mayo)

-Municipalidad de Olivar: M$ 77.708 (que se suman a los M$ 65.219 de mayo)

-Municipalidad de Peumo: M$ 82.706 (que se suman a los M$ 69.590 de mayo)

-Municipalidad de Pichidegua: M$ 116.993 (que se suman a los M$ 98.774 de mayo)

-Municipalidad de Quinta de Tilcoco: M$ 79.609 (que se suman a los M$ 67.096 de mayo)

-Municipalidad de Rengo: M$ 351.867 (que se suman a los M$ 294.571 de mayo)

-Municipalidad de Requínoa: M$ 156.918 (que se suman a los M$ 131.667 de mayo)

-Municipalidad de San Vicente: M$ 274.522 (que se suman a los M$ 231.755 de mayo)

-Municipalidad de Pichilemu: M$ 102.543 (se suman a los M$ 85.721 de mayo)

-Municipalidad de La Estrella: M$ 18.315 (se suman a los M$ 15.318 de mayo)

-Municipalidad de Litueche: M$ 39.973 (se suman a los M$ 33.419 de mayo)

-Municipalidad de Marchigüe: M$ 43.386 (se suman a los M$ 36.451 de mayo)

-Municipalidad de Navidad: M$ 39.913 (se suman a los M$ 33.644 de mayo)

-Municipalidad de Paredones: M$ 39.399 (se suman a los M$ 33.137 de mayo)

-Municipalidad de San Fernando: M$ 415.019 (se suman a los M$ 350.305 de mayo)

-Municipalidad de Chépica: M$ 93.058 (se suman a los M$ 78.435de mayo)

-Municipalidad de Chimbarongo: M$ 212.784 (se suman a los M$ 178.853 de mayo)

-Municipalidad de Lolol: M$ 42.961 (se suman a los M$ 36.139 de mayo)

-Municipalidad de Nancagua: M$ 107.978 (se suman a los M$ 90.991 de mayo)

-Municipalidad de Palmilla: M$ 73.346 (se suman a los M$ 61.616 de mayo)

-Municipalidad de Peralillo: M$ 68.165 (se suman a los M$ 57.419 de mayo)

-Municipalidad de Placilla: M$ 52.585 (se suman a los M$ 44.170 de mayo)

-Municipalidad de Pumanque: M$ 21.645 (se suman a los M$ 18.130 de mayo)

-Municipalidad de Santa Cruz: M$ 229.564 (se suman a los M$ 193.864 de mayo).-