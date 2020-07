Académico UOH explora relación entre protestas ciudadanas y opinión pública

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Dr. Patricio Saavedra, fue uno de los expositores de la conferencia anual de la International Society of Political Psychology (ISPP), instancia en la que expuso su trabajo "Solidarity with those who hit the streets: Public opinion and support for protesters' self-defence actions when the right to protest is restricted" ("Solidaridad con aquellos que protestan: El rol de la opinión pública en el apoyo a la autodefensa frente a la acción policial cuando se restringe el derecho a protestar") , que se puede descargar gratuitamente en el siguiente link: https://psyarxiv.com/753ph/.

Cabe destacar que la ISPP es una organización interdisciplinaria, que abarca todos los campos de investigación concernientes a la exploración de la relación entre los procesos psicológicos y políticos. Por otra parte, tiene un alcance global al contar con miembros provenientes de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África, y de distintas profesiones, tales como psicólogos/as, cientistas políticos, economistas, antropólogos/as, periodistas, entre otros.

"Presenté un trabajo que era parte de mi tesis doctoral y que trata de explicar cómo la gente que no participa en las protestas puede apoyar el uso de la violencia contra la policía, y aquí en específico lo que yo hice fue ver cuál era el mecanismo a través del cual la gente podía apoyar, o sea, qué motivos habían detrás. Y lo que yo vi en este estudio en particular, es que se puede generar un sentimiento de solidaridad con las personas que sufren de abuso policial y con los manifestantes que están en un contexto donde las protestas son restringidas por el aparato estatal en general", manifestó el Dr. Patricio Saavedra.

El académico UOH desarrolló esta investigación mediante dos experimentos. En el primero evaluó cómo británicos/as percibían las protestas en Inglaterra; y en el segundo, utilizó una metodología similar, pero el escenario de las protestas era Cataluña. En ambos casos, las personas sintieron solidaridad por los manifestantes.

En este sentido, el investigador resaltó que: "Lo interesante que hice en este proyecto, fue incluir avances de las ciencias comunicacionales, a través de un experimento en el que manipulé el escenario al que se enfrentaban las personas y para eso ocupé una noticia falsa, en la que aparecía un texto breve, con un gráfico y un video, en el artículo se incluían las condiciones en las que se daban las protestas y lo que la opinión pública supuestamente pensaba sobre las protestas. Entonces no es sólo el mecanismo a través del cual la gente puede apoyar la violencia, sino que también es la influencia que tiene la opinión de otros con respecto a lo que está sucediendo en las protestas".

Como conclusión, el Dr. Patricio Saavedra estableció que cuánto más la gente percibe que la opinión pública legitima una protesta, más solidaridad existe con las personas que están sufriendo violencia policial o restricciones gubernamentales para manifestarse.

"La gente apoya mayormente cuando percibe que las o los manifestantes se están defendiendo, no cuando un manifestante llega y le pega a un Carabinero, por ejemplo, sino que cuando la gente percibe que por una parte la autoridad está restringiendo el derecho a protestar, o cuando la policía no sigue protocolos. En esos casos, la opinión pública puede pensar que la gente está haciendo eso por defenderse. Entonces el link con la solidaridad tiene que ver con que yo percibo que las autoridades no están haciendo su trabajo como debieran y yo siento un lazo con esas personas que están sufriendo", finalizó el académico UOH.-