Francisco Ravanal, Seremi de Vivienda y Urbanismo: "Por primera vez nuestro Ministerio realiza un llamado de esta magnitud para apoyar a la Clase Media"

Hasta el próximo 24 de agosto estará vigente el llamado especial para el Subsidio de Arriendo, destinado a familias que han sufrido alguna disminución en sus ingresos económicos debido a la pandemia del Covid-19 o han perdido sus empleos. Esta es otra de las medidas del Plan de Protección a la Clase Media anunciada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en el cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cumple un rol fundamental.

Por lo mismo, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) Minvu de O'Higgins, Francisco Ravanal González, en conversación con Diario Sexta Región explicó los alcances, requisitos y documentación necesaria para postular a este llamado extraordinario, que busca potenciar el arriendo como herramienta para abordar las problemáticas de hacinamiento y allegamiento que ha provocado la emergencia sanitaria en el país.



* ¿En qué consiste este nuevo Subsidio de Arriendo?

"No es que se trate de un nuevo subsidio, sino de un Llamado Especial al Subsidio de Arriendo. Este es una extensión de uno de nuestros beneficios en el marco del Plan de Protección a la Clase Media.

Este llamado extraordinario del Minvu consiste en una ampliación en el monto y cupos del Subsidio de Arriendo Regular. Donde debemos destacar que, por primera vez en la historia nuestro Ministerio, se realiza un llamado de esta magnitud para apoyar a la Clase Media".



* ¿A quiénes beneficiará este subsidio?

"Esta medida excepcional del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca beneficiar a 100 mil familias que han visto caer sus ingresos en más de un 30% o que han perdido sus trabajos, las que podrán postular a este subsidio que les aportará hasta 250 mil pesos durante 3 meses para pagar un arriendo de hasta 600 mil pesos.

Está destinado especialmente a grupos familiares de ingresos medios de todas las regiones del país, y es importante mencionar que el 60% de estos nuevos beneficios serán distribuidos específicamente a regiones. Es decir, estamos potenciado la descentralización, para llegar a todos quienes necesitan esta ayuda".



* ¿Cuántos subsidios se entregarán en este llamado especial?

"Como le comenté son 100 mil subsidios con un costo total de inversión para nuestro Gobierno de 74 mil millones de pesos. Si consideramos que según el último Censo (2017) un núcleo familiar está constituido por 3,1 integrantes, se puede decir, que este subsidio beneficiará a cerca de 300 mil personas.

Por lo mismo, es importante que todos quienes tengan alguna dificultad para pagar sus arriendos postulen en este llamado especial, que se extenderá hasta el próxima 24 de agosto, pero que tiene su primer cierre parcial este viernes. O sea, en unos días más ya tendremos el listado de los primeros beneficiarios, quienes recibirán este subsidio por un plazo de tres meses".



* ¿Cuáles son los requisitos para postular?

"Este es un subsidio que busca llegar a la mayor cantidad de familias afectadas por la pandemia. Es por esto, que los requisitos son estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH); demostrar una pérdida en el empleo o baja de más del 30% de los ingresos; no ser propietario de una vivienda, ya sea el postulante o algún integrante del núcleo familiar; y estar arrendando una vivienda actualmente".



* Las personas interesadas ¿cómo pueden postular?

"Con el objetivo de cuidar tanto a nuestros usuarios como a nuestros funcionarios, todo el proceso se realizará de manera digital, como hemos venido trabajando desde marzo cuando comenzó esta emergencia.

Los interesados deben ingresar a nuestra página web www.minvu.cl y dar clic en el en el recuadro del subsidio; luego deben completar los formularios, adjuntar certificados y revisar la información que aparecerá automáticamente en el proceso. Una vez ingresados estos antecedentes de postulación, estos van hacer validados por el Serviu en un plazo de 2 a 3 días.

Es recién ahí cuando el postulante recibirá un correo validando su postulación o solicitando corregirla en la misma página web. De todas maneras, se dispuso de una asistencia remota a través de redes sociales y de manera telefónica en el Minvu Aló 600 901 11 11 (desde teléfono fijo) y 22 901 1111 (desde celulares).



* Por ser un llamado especial ¿existen modificaciones en el funcionamiento del llamado?

"Para todos nuestros programas existen requisitos bases como son contar con el ahorro mínimo, pero entendiendo que estamos en una situación de pandemia donde muchas familias se han visto afectadas, nuestro Gobierno ha decidido como parte del Plan de Protección eliminar la exigencia de este ahorro. Es decir, las familias no deben aportar con recursos para poder postular".



* Seremi ¿quisiera hacer un llamado a la ciudadanía?

"Frente a tiempos de adversidad y dolor, la misión del Gobierno es hacer nuestro mejor esfuerzo para poder llevar ayuda y alivio a todas las familias que lo necesitan. Chile es un país mayoritariamente de Clase Media, la que ha logrado salir de la pobreza gracias a su propio mérito, esfuerzo y trabajo. Por eso, queremos decirles que no están solos, los estamos acompañando y ayudándolos a ponerse de pie, y este subsidio es una excelente opción para disminuir las problemáticas económicas que se han suscitado por la pandemia".



RECUADRO 1

DOCUMENTOS PARA POSTULAR

1. Acreditación de cesantía o baja de más del 30% en los montos de ingresos (1 o más):

* Finiquito del contrato de trabajo.

* Comprobante de cobros de seguro de cesantía a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

* Tres liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (o bien modificación del contrato de trabajo y/o cualquier otro documento en el que conste la modificación de las condiciones laborales).

* Informe de los seis últimos meses de boletas de honorarios emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

2. Contrato de arrendamiento actual, este debe:

* Estar firmado ante Notario Público, de lo contrario, podrá estar firmado por el arrendatario y el arrendador y adjuntar una declaración jurada simple de ambos.

* Tener fecha hasta el 31 de mayo de 2020.

* Establecer el arrendamiento por el monto establecido en el subsidio.

* Tener individualizados el arrendatario y el arrendador (nombres y cédula de identidad).

3. Declaración jurada firmada por el arrendador mediante formato tipo del Minvu (disponible en www.minvu.cl), en la que junto con manifestar que es dueño de la vivienda, esta cuenta con recepción municipal y no se encuentra sujeta a embargo. Además, se compromete a participar en el llamado.

RECUADRO 2

Puedo postular si...

- Tengo el Subsidio de Arriendo regular, pero no lo estoy usando

- Estoy postulando al Subsidio de Clase Media (DS1)

- Gané el Subsidio de Clase Media (DS1) O EL Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) pero no lo he aplicado

- Postulé o recibí el Ingreso Familiar de Emergencia

- Soy beneficiario del Subsidio de Arriendo y lo estoy usando actualmente

- Soy miembro de un comité de vivienda

- Tengo un subsidio adjudicado, pero la vivienda aún está en construcción

No puedo postular si...

- Actualmente estoy postulando al Llamado Regular del Subsidio de Arriendo

RECUADRO 3

POSTERGACION CREDITOS HIPOTECARIOS

Al igual que el Subsidio de Arriendo, este beneficio está dirigido a jefes de hogar que hayan sufrido una caída significativa de sus ingresos debido a estar desempleados, contrato suspendido por Ley de Protección del Empleo o ser independiente.

La ayuda permitirá postergar hasta el 100% de seis dividendos (incluyendo los dividendos que se hayan postergado a partir de abril) y el fisco entregará una garantía por las nuevas cuotas postergadas.

*Este trámite se realiza directamente con el banco en donde está asociado su crédito hipotecario.-