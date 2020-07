Hernán Carrillo Ríos nuevo Administrador Municipal de San Fernando "La ayuda social, especialmente a familias afectadas por la pandemia, será prioridad en el presupuesto 2021"

Hernán Carrillo lleva 8 años, trabajando en la Municipalidad y durante todo el período se desempeñó como Secretario Comunal de Planificación.



¿Este me imagino es uno de los grandes desafíos en su carrera profesional?

"Si por supuesto se trata de un gran desafío, que me tiene muy contento y entusiasmado, aún sabiendo que restan sólo 9 meses de la actual administración municipal y tomar el cargo a esta altura siempre tendrá cierto grado de complejidad adicional, pero lo hacemos con mucho gusto".

¿Asumir ahora en que el país está enfrentando la crisis sanitaria del coronavirus, debe tener un significado especial y de mayor responsabilidad?

"Bueno los desafíos llegan cuando deben llegar y muchas veces no llegan en el momento ideal. Nosotros hemos tenido un período de funcionamiento con Pablo Bravo como administrador internamente muy bueno, pero también no ajeno de algunas dificultades. Lo importante es que seguiremos trabajando de manera muy coordinada con los demás colegas con la finalidad de terminar el período de la mejor manera posible, con los temas administrativos municipales bien cerrados y en especial con dos situaciones que hoy en día son muy complejos. Hoy estamos enfrentando la pandemia que es inédita en la historia y debemos salir bien de eso, los cual implica muchos desafíos para los municipios en particular para San Fernando. Por lo mismo tenemos que encarar para el próximo año, con un trabajo que se comienza a realizar ahora, el presupuesto municipal que sin lugar a dudas nos demandará muchos desafíos".

"Dentro de estos desafíos está la caída importantísima en los ingresos municipales. Muchas de las medidas que toman los gobiernos centrales en tiempo de crisis implican beneficios para la gente, pero muchos de esos recursos no son suficientes y deben obligadamente salir de los municipios, cosa que muchas veces las personas desconocen. La gente debe saber que cuando no se paga o se posterga el permiso de circulación, el estado no entrega recursos adicionales para eso, lo cual naturalmente genera muchos problemas. Por otro lado, producto de la pandemia, deberemos apoyar fuertemente el proceso de reapertura económica y el proceso de recuperación de las Pymes como también de muchas personas que lo están pasando mal, debiendo dedicar todos los esfuerzos para ellos en estos 9 meses de gestión".

¿Producto de esto, que va a ocurrir con las subvenciones que el municipio otorga cada año a algunas instituciones de la ciudad?

"Estamos precisamente viendo y estudiando eso, entendiendo que las prioridades hoy están orientadas en todo lo que significa el Covid-19 y en ayuda social para las personas y aquí tenemos que distinguir no solo a las personas que tradicionalmente están en condición de necesidad y pobreza; hay muchas familias que no siendo vulnerables y que son de clase media, igual van a necesitar apoyo. Junto con lo que haga el gobierno, nosotros como municipio también estamos haciendo los esfuerzos para ello. Pero, claro está que también debemos poner énfasis en aquellas instituciones de mayor importancia en la ciudad. Recientemente, me reuní con el Superintendente de bomberos y vamos a procurar seguir apoyándolos en todo lo que esté a nuestro alcance.

¿Cuánto es el dinero que anualmente debe transferir el municipio a la Corporación Municipal?

"Bueno ese es un tema sabido que la Corporación Municipal debe asumir el costo del funcionamiento de la educación. Si bien no tengo la cifra exacta en este momento, calculo que es sobre los dos mil millones de pesos anuales que la municipalidad le transfiere a la Cormusaf para financiar los gastos, no sólo en educación sino también en el área de salud. Yo diría que se trata de un problema estructural de base en el tema de la educación donde las subvenciones no alcanzan para pagar los gastos que implica el sistema educativo en varios municipios del país. Y por otro lado debemos reconocer que tenemos problemas de gestión que hay que abordarlos, lo cual genera un problema complejo que ha significado por mucho tiempo que el municipio desde el presupuesto municipal pase una cantidad importante de recursos para apoyar el trabajo de la Corporación".

¿Qué proyectos destacaría usted que durante la actual administración se han logrado cristalizar?

"Yo creo que lo más relevante hoy día son los proyectos de infraestructura que se han hecho con todo el equipo de Secplan. Desde 2013 hasta ahora el total de inversiones debe ser cercano a los 60 mil millones de pesos, incluyendo un par de proyectos que ya están listos inclusive con financiamiento. Para mí lo que hemos realizado en el eje Manso de Velasco ha sido importante, incluyendo el paso bajo nivel con una inversión cercana a los 9 mil millones que se implementó en 2014. Después se continuó con el mejoramiento de la misma avenida Manso de Velasco y con la intervención del entorno de la casona Lircunlauta, el parque Abel Bouchón, donde ya estamos postulando la segunda etapa y la piscina municipal. Ahora estamos trabajando en una segunda etapa que implica poder calefaccionarla lo que va a significar que vamos a poder utilizarla durante todo el año. A ello debemos sumar los trabajos a la pista de atletismo del estadio municipal con una altísima inversión. Entre los proyectos importantes que pronto podrían ser una realidad destaca el mejoramiento a la cancha y luminarias del gimnasio municipal y la construcción de un polideportivo en la parte posterior del gimnasio.

A ello se suman otras iniciativas entre ellas el mejoramiento de calle Rancagua, entre Manso de Velasco y Tres Montes, proyecto que se encuentra en fase de licitación y el paseo semi peatonal de calle Valdivia y la Plaza de Armas.-