Seremis de Desarrollo Social y Familia, Trabajo y Previsión Social resuelven dudas por nuevo Ingreso Familiar de Emergencia

Hasta las oficinas del IPS - Chile Atiende de las comunas de Rancagua y San Fernando, llegó la seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro, su par de Trabajo y Previsión Social, Federico Iglesias, y la directora regional del Instituto Previsión Social (IPS), Tatiana Ramírez para orientar y resolver las dudas de las personas que llegan al lugar a consultar por el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia.

“Hemos visitado estas dos oficinas del IPS – Chile Atiende para reforzar la atención a las familias que vienen a consultar sobre el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, aclarar sus dudas y también motivar a varios de ellos, que consultaban por su Registro Social de Hogares, que no lo tenían, o estaba desactualizado, para que lo solicitaran, o en su caso actualizar, y poder ser parte de esta iniciativa que está llegando a más de dos millones de hogares de nuestro país, más de 112 mil en nuestra Región, que se han visto afectadas económicamente por la pandemia”, dijo Mónica Toro.

“Las familias ya recibieron el segundo pago de este Ingreso Familiar de Emergencia. Quiero hacer el llamado a quienes están apelando, porque por alguna razón no les salió el beneficio, a que estén atentos y visitando los canales de atención, ya sea la página web www.ingresodeemergencia.cl o llamando a los teléfonos disponibles, 101 de Chile Atiende, para que reciban la orientación necesaria y no se queden fuera de este beneficio. Y a quienes no han postulado, y creen cumplir con los requisitos, realicen su postulación, porque si bien se han pagado dos cuotas, queda una tercera y eventualmente si las condiciones sanitarias así lo ameritan, poder contar con una cuarta cuota”, agregó la autoridad.

En la misma sintonía, el seremi de Trabajo y Previsión Social expresó que “hemos asistido y conversado con muchos de nuestros usuarios y beneficiarios que vienen a consultar por el Ingreso Familiar de Emergencia, en donde se pudo entregar información clara y precisa respecto a cómo postular, en qué consiste el beneficio y aclarar diferentes problemáticas que se han presentado respecto de este Ingreso. Ha sido una muy buena instancia, los usuarios quedaron contentos con las respuestas que se les entregaron y transmitimos, y vamos a seguir desplegados a nivel regional a través de nuestras sucursales del IPS – Chile Atiende, dando atención a los usuarios”.