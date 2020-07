Diputada Sepúlveda (FRVS) denunció "política del terror" de AFP que enviaron cartas a sus afiliados

Diversas denuncias ha recibido la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y una de las autoras del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que permite el retiro de fondos de las AFP, tras el envío de cartas a sus afiliados por parte de la Aseguradoras de Fondos de Pensiones "Advirtiéndoles de la debacle, sin mayor análisis, que produciría en sus jubilaciones el retiro de dinero", señaló.

Al respecto, la parlamentaria indicó que "Con sorpresa y también con mucha indignación hemos recibido denuncias de varias personas que después que aprobamos la posibilidad en la Cámara de Diputados del retiro del 10% de las AFP, empezaron a llegar cartas de distintas AFP a sus afiliados 'dando respuesta' a lo complicado que va a ser el retiro de fondos y a cómo este retiro de fondos va a afectar los ahorros previsionales".

"Hoy día se está instalando en el país a partir de esta reforma una política del terror de parte de las AFP y a mí me parece que esto es indignante, yo creo que el rol que tienen las AFP no es éste. Vamos a denunciarlo a la Superintendencia como corresponde, pero, además, porque hace una revisión de un proceso legislativo que no tiene por qué realizar, por lo que además hay una falta de respeto al trabajo legislativo realizado aquí en la Cámara de Diputados, cuando cuestiona su rigurosidad".

Por último, Sepúlveda recalcó que "Esto es una política del terror que yo lamento que las AFP estén haciendo, pues en vez de apoyar a sus afiliados hoy día, lo que está haciendo es creando más complicaciones y más dificultades para poder aplicar esta ley lo antes posible", concluyó.-