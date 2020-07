Mañana martes a las 22 horas, Rengo entrará en cuarentena

Este martes a contar de las 22.00 horas la comuna de Rengo se suma a las ciudades en cuarentena en la región de O'Higgins como Graneros, Rancagua y Machalí, llegando a más de 370 mil personas confinadas obligatoriamente a causa de la pandemia.

La medida la tomó el Minsal el domingo último a raíz del aumento explosivo en los casos en la comuna 688 casos confirmados y 235 activos y 3 fallecidos.

En el último reporte regional informados por las autoridades señalaron que en las últimas horas de reportaron 149 nuevos casos de contagios con covid-19, de los cuales 125 son sintomáticos, 17 asintomáticos y 7 casos sin notificar. Con estos datos la región suma un total de 8.487 casos con coronavirus y 123 fallecidos, siendo la cuarta región a nivel país con más contagios en las últimas 24 horas. En O'Higgins los casos activos son 1.564, mientras que los recuperados son 6.887.

Las autoridades regionales informaron de 149 personas contagiadas con Covid-19 en las últimas horas y el desglose por comunas corresponden a 55 Rancagua, 18 Rengo, 11 Las Cabras, 9 San Vicente, 7 Quinta de Tilcoco, 6 Machalí, 5 Graneros, 3 Chépica, 3 Doñihue, 3 Pichidegua, 3 San Fernando, 3 Peumo, 2 Santa Cruz, 2 Requínoa, 2 Olivar, 2 Malloa, 2 Mostazal, 2 Chimbarongo, 1 Pichilemu, 1 Palmilla, 1 Coínco, 1 Codegua y sin Notificar: 7.

Zonas con Covid

El Minsal informó el domingo último una nueva página donde se puede observar el estado del virus en forma geo referencial a nivel país y por comunas, para que cualquier persona pueda ver las zonas con mayor contagios en su territorio.

La capital de Colchagua tiene hasta el cierre de esta edición 294 casos confirmados con una tasa de incidencia de casos confirmados de 373.8 por cada cien mil habitantes y 80 casos activos, con una tasa de incidencia de 101,7 casos activo cada 100.000 habitantes.

Estos datos permitirán o no en un futuro cercano saber si San Fernando entra en cuarentena o no. Según estos datos el sector norponiente de la comuna registra 28 casos activos, el sur poniente registra 10 casos, luego el sector oriente se encuentra 9 casos activos, sector norte del casco histórico 10 casos, casco histórico central 4 casos y sector sur 4. Esta información sirve para ver las zonas donde existen más contagios activos, pero el principal responsable es cada habitante para que prevenir el contagio con este virus.

Mal ejemplo en San Fernando

La capital de Colchagua no está dando las mejores señales de auto cuidado, ya que el testeo no llega a todos y pueden muchas personas estar contagiando sin saber. Basta andar por el centro de la ciudad y ver filas de gente para acceder al único Mall abierto en la región, donde las medidas de distanciamiento social no son las adecuadas, llegando mucha gente de otras ciudades a comprar artículos que no son de primera necesidad, incluso de comunas en cuarentena. Hay que ver también el acceso a carnicerías y las compras de cortes de asado los fines de semana para saber cómo muchas familias siguen reuniéndose socialmente a pesar de los riesgos.

Aquí, la respuesta la tienen las autoridades que están a cargo del estado de excepción constitucional y de salud que no han tomado medidas para cambiar el avance de virus que viene de norte a sur en forma exponencial.

Con Rengo y Curicó a pocos pasos, dos ciudades en cuarentena, es necesario cordones sanitarios para evitar el tránsito de personas en actividades no esenciales lleguen a la capital de Colchagua y así evitar el avance de la pandemia.