Autoridades dan a conocer requisitos de postulación al reactívate turismo

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios junto al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, dieron a conocer una importante ayuda a las pymes del sector turismo. Se trata del programa Reactívate Turismo, que busca apoyar la reactivación de sus negocios, mejorar su potencial productivo y/o reemprender. Es importante destacar, que este fondo concursable tiene cupos limitados por región.

El Gerente General de Sercotec, Bruno Trisotti indicó que es muy importante que las empresas que postulen lean atentamente las bases en www.sercotec.cl y se informen de los requisitos que deben cumplir.

"La industria turística de nuestro país está compuesta en más de un 90% por pequeñas y medianas empresas, por eso este apoyo económico, es muy importante para darle un impulso a la reactivación de este sector. Sabemos que hay muchas familias que viven directamente del turismo y están complicadas producto de esta crisis sanitaria. Vamos a levantarnos y con este apoyo a reactivar la economía del turismo de Chile".

En el mismo contexto, el Seremi de Economía O'Higgins, Félix Ortiz Salaya, indicó que: "Hoy el turismo está en el suelo, pero se está preparando con protocolos sanitarios, para poder recibir a los turistas que vengan a conocer la región, con plena seguridad y confianza. Por lo tanto, este Reactívate Turismo va orientado en apoyar la gestión de estas empresas que se están preparando para la reactivación, para que puedan invertir estos recursos en elementos de bioseguridad".

Asimismo, el director regional de Sercotec, Sebastián Osorio, señaló, "Estamos muy contentos de poder relanzar este programa Reactívate de Turismo, que está enfocado para la industria turística, que se ha visto fuertemente afectada por la crisis sanitaria en nuestro país. Te invitamos a postular a través de www.sercotec.cl, subir tu carpeta tributaria, y vas a estar participando de este fondo que entrega hasta tres millones de pesos sin aporte empresarial. La invitación es que todas nuestras pymes de la industria del turismo puedan participar de este fondo Reactívate".

Por otro lado, la directora regional de Sernatur, Josefina Sáez, enfatizó, "El turismo está viviendo tiempos difíciles y como dirección de turismo conocemos la profundidad y el impacto que ha generado la crisis sanitaria, pero también conocemos y, por cierto, confiamos en la capacidad de recuperación que tiene esta industria. Como Gobierno, estamos trabajando para allanar el camino hacia la recuperación del sector y para alcanzarla estamos trabajando con sentido de urgencia. Revertir el actual escenario no será fácil, lo sabemos, y reactivar no será labor de unos pocos. Muy por el contrario, la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando nos ha demostrado que sólo trabajando juntos podremos asumir el desafío de levantarnos".

¿Cómo pueden postular las pymes a este fondo concursable?

Ingresar a www.sercotec.cl, leer las bases del fondo concursable Reactívate Turismo y postular.

Ser empresa, persona natural y/o jurídica, pertenecientes al rubro turístico, con iniciación de actividades en primera categoría, hasta el 28 de febrero de 2019 y estar vigente al inicio de la convocatoria. Además, las empresas deberán contar con un total de ventas netas acumuladas desde UF 200, hasta UF 15.000, en el periodo comprendido entre marzo de 2019 a febrero 2020.

Sólo podrán participar en esta convocatoria las empresas que presenten una disminución de ventas como mínimo del 30%, comparando las ventas entre los siguientes periodos: marzo-abril-mayo de 2019, con marzo-abril-mayo de 2020.

Al momento de postular es necesario destacar que las empresas deberán enviar la Carpeta Tributaria para Solicitar Créditos, en formato pdf. Esta carpeta será el único medio de verificación aceptado, la cual, se descarga del sitio web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl. Asimismo, esta carpeta tributaria, deberá tener registrados todos los Formularios 29 correspondientes a los períodos a considerar, tanto para el cálculo del nivel de ventas, como para el cálculo de la disminución de las mismas. Quien no adjunte este documento quedará automáticamente fuera de la convocatoria.

Tener domicilio comercial en la región a la cual postula.

-No podrán postular beneficiarios de los programas Reactívate 2020.

-No tener deudas laborales ni haber sido condenado por prácticas antisindicales.

-No haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto Sercotec con el agente operador y no tener rendiciones pendientes con Sercotec, a la fecha del inicio de la convocatoria.

¿Qué financiará el fondo concursable Reactívate Turismo?

Financiará capital de trabajo: materias primas, materiales y mercaderías, pago de arriendos, sueldos y pago de los servicios básicos. Quienes presenten documentos que acredite el pago de gastos desde el 01 de marzo 2020 en adelante, podrán recibir reembolso.

También, contempla el financiamiento de cuotas de créditos asociados sólo para empresas jurídicas (considera el pago del capital de la deuda, no de los intereses).

El capital de trabajo, incluye la posibilidad de financiar materiales necesarios para implementar protocolos, medidas de seguridad y resguardo sanitario ante el Covid-19, que contribuyan a la reactivación del negocio, tales como: mamparas de protección, guantes de látex desechables, mascarillas, alcohol gel, desinfectantes de uso ambiental, buzos de trabajo desechables, entre otros.

Finalmente, estos fondos podrán destinarse a gastos de publicidad y promoción.

¿En qué consiste?

Es un fondo concursable de hasta $3.000.000, que se calcula en base al nivel de ventas anual de cada empresa, según tramos. El Tramo 1: Ventas desde UF 200 a UF 600, subsidio de hasta $1.500.000. En tanto, el Tramo 2: más de UF 600 y hasta UF 15.000, subsidio de hasta $3.000.000. El período a considerar para este cálculo será marzo 2019 a febrero 2020.

Es importante destacar, que contamos con cupos limitados por región. En total a nivel nacional, contamos con 6.540 cupos.-