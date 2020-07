Senador Letelier: "Tenemos a un gobierno mezquino e indolente"

Tras la aprobación de la Cámara al Retiro de Fondos de Pensiones, el parlamentario declaró que resulta imposible no apoyar la iniciativa cuando no existe la disposición del ejecutivo a implementar políticas que sean eficientes, efectivas y que eviten el endeudamiento de las personas.

Diversas reacciones surgieron luego de la votación de la Cámara de Diputados, que aprobó con 95 votos la Reforma Constitucional que permite el retiro parcial de fondos provisionales, en el marco de la pandemia. En este contexto, el Senador y Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, Juan Pablo Letelier afirmó que el respaldo de diputados y diputadas solo confirma el fracaso del actual modelo previsional y la falta de comprensión de la realidad del ejecutivo.

"Estamos en medio de una tremenda pandemia sanitaria, con una crisis social y económica de proporciones que ha llevado a que existan cientos de miles de chilenos con hambre. Y al frente tenemos a un gobierno mezquino e indolente, que no entiende; que cree que la forma de enfrentar esta crisis es repartiendo algunas cajas de mercadería y por sobre todo endeudando a la gente, y no comprende que la gente no está en condiciones de endeudarse. Al contrario, lo que quiere y lo que queremos es que el gobierno sea el que se endeude para ayudar a la gente, como se hace en todos los países del mundo", aseveró el parlamentario.

El legislador de la Región de O'Higgins, indicó además que la desesperación que hoy invade a miles de familias chilenas es una de las razones principales que explica la masiva demanda de contar con los recursos existentes en las AFP. En ese sentido, Letelier agregó que, "Este es un gobierno que no escucha y, frente a la desesperación, a la necesidad es que la gente pide usar los recursos que tienen en la AFP. Es natural, cómo no comprederlo, cómo no apoyarlo, más aún cuando estamos frente a este gobierno indolente y mezquino. La única forma que escuche es apoyando la demanda de la gente y esperar que comprenda que su responsabilidad es ayudar y no endeudar. Tenemos un Gobierno que tiene sus días contados".

Dada la presentación de indicaciones incorporadas en la Cámara, el Proyecto votado en la Cámara de Diputados volverá a la Comisión de Constitución para un segundo informe, continuando así su trámite legislativo.-