Protocolo permite que padre, madre o tutor acompañe a un menor de edad hospitalizado

También, la autoridad sanitaria señaló que se podía ver en la Región una caída en el número de casos confirmados y en su promedio semanal. "Ambas cifras obviamente son buenas noticias, sin embargo, no significa que podemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, distanciamiento, aislamiento, respeto a la cuarentena, respetar el toque de queda, lavado de manos frecuente", manifestó Paris.

El Ministro ratificó que "Existe una leve mejoría. Sin embargo, eso no significa dejar de trabajar para seguir avanzando". Asimismo, Paris afirmó que se está preparando con todas las precauciones sanitarias posibles y siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor Covid-19: "Un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento. Para eso, obviamente, se irán dando todos los anuncios y como ya dije se tomarán en consideración las opiniones de diferentes expertos, sobre todo los del Ministerio de Salud".

El ministro fue enfático en decir que "No se tomará ninguna medida que ponga en peligro o que arriesgue las buenas noticias y los buenos números y cifras que hemos mostrado hoy día en relación a la disminución de la positividad de los exámenes y en la disminución de los casos confirmados en la Región Metropolitana".

Luego, pasando a otro tema, Paris mencionó que si bien la literatura mundial señalaba que el coronavirus era una enfermedad que afectaba principalmente a los adultos, se ha podido observar a medida que avanza la pandemia que también afecta a la infancia, para referirse a este tema le dio la palabra a la doctora Silvia Santander, jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE).

La doctora Santander señaló que "Es evidente que iniciamos el proceso de pandemia con un foco puesto en personas mayores y en población adulta que era la población que estaba siendo afectada y pusimos un importante esfuerzo también en abordar el tema en las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que la infancia, niños, niñas y adolescentes, también están siendo afectados. De esta forma, nos hemos hecho cargo y hemos diseñado por lo menos tres protocolos en este momento para el abordaje de niños, niñas y adolescentes que están en situación de hospitalización, considerando en particular a los que consideramos tienen necesidades especiales".

Luego señaló que "El gran aporte en este último periodo con los tres protocolos que tenemos, es que vamos a considerar la persona acompañante para el individuo hospitalizado ya sea su madre, su padre o un cuidador. Es to es muy importante en especial para los que requieren acompañamiento por situación de discapacidad o por necesidades especiales. Aparte de este protocolo, existen dos adicionales para la infancia y adolescencia: un protocolo para los niños con condición de trastorno de espectro autista y otro para el síndrome multisistémico, es decir, la infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento", terminó diciendo la doctora Santander.

Posteriormente, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, entregó las cifras del reporte diario. La situación en Chile, de acuerdo a los casos reportados es la siguiente: 2.462 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 1.946 son personas sintomáticas y 266 asintomáticas; y 250 son PCR positivo no notificado.

La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 301.019. De las cuales, 26.340 son activas y los casos recuperados son 268.245.

En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, son 50 con lo cual la cifra total de muertos asociados a Covid-19, asciende a 6.434 en el país.-