Hoy más que nunca el Hospital de Rengo invita a donar sangre

Actualmente, disminuyó en un 50% la disponibilidad de sangre en Chile por la crisis sanitaria a causa del coronavirus. Es por ello, que el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo -cabecera de la microárea de la carretera de la fruta- preocupado por dicha situación, invita a toda la comunidad a donar vida mediante las próximas colectas de Sangre que se efectuarán en el establecimiento hospitalario, con todas las medidas de protección personal.

"Debido a la pandemia las donaciones de sangre han disminuido considerablemente, por lo tanto, insto a las personas a que fomenten la donación de sangre, el cual es un acto de amor, de esperanza y de alegría para mucha gente y familias que lo necesitan. Los invito a participar en nuestras próximas colectas que son el 13 y el 31 de julio de 10:00 a 14:00 horas en el Hospital de Rengo, los recibimos con mucho amor, porque queremos que sientan que su aporte es muy especial e importante, puesto que con su donación están salvando tres vidas", enfatizó, la encargada de calidad de Medicina Transfusional del Hospital de Rengo, Carolina Ahumada.

En este sentido, Juan Lizama de Rengo, quien donó sangre de forma voluntaria en el Hospital de Rengo explicó que "Lo que nos motiva junto a mi señora, es poder ayudar aportando con un granito de arena a todas las personas que lo requieren. Donar sangre, significa salvar la vida de otro ser humano, por lo tanto, deberíamos todos animarnos y participar en las colectas, tomando todos los resguardos pertinentes en tiempos de pandemia, como el uso frecuente de mascarilla".

"Donar sangre es ayudar al prójimo, porque de un momento a otro, nosotros podemos necesitar este vital elemento, por ende, no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Nos enteramos con mi esposo, por las redes sociales que el Hospital de Rengo, estaba haciendo el llamado a donar por la escasez actual, tanto de sangre como de donantes voluntarios, por lo tanto, los insto a que se inscriban en las próximas colectas, porque personas que no conocen se lo agradecerán", enfatizó Ada Pacheco de Rengo, esposa de Juan Lizama.

Inscripción y dudas de donantes de sangre

Las personas interesadas en donar sangre y con ello, donar vida, pueden llamar de lunes a viernes de 08:00 a 16:30 horas, a los teléfonos 72-2337344 o 72-2337362, donde podrán inscribirse en las próximas colectas de sangre que se realizarán en el Hospital de Rengo y también aclarar dudas sobre los requisitos para efectuar la donación. Finalmente, los usuarios al momento de participar, deben portar su carnet de identidad.-