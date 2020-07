Chile Crece Contigo entrega pautas para los niños en pandemia

La continuidad en la atención de un centenar de pequeños que se encuentran inscritos en el programa de Modalidad de Estimulación del programa Chile Crece Contigo, ha sido un gran desafío para las educadoras y también para las familias. Los centros de atención de salud han dado un giro a sus labores, abocándose al apoyo emocional. Es así como las educadoras de Chile Crece Contigo se han tenido que readecuar utilizando las diversas herramientas tecnológicas, para otorgar un acompañamiento.

María Carolina Venegas, educadora de la sala de estimulación temprana de Hospital de Coínco, relevó que "Son tiempos difíciles para todos, pero más aún para los niños, quienes no entienden lo que está pasando y su desarrollo psicomotor no se detiene. La familia es y seguirá teniendo una labor protectora. Nosotros, como educadoras, realizamos acompañamiento telefónico, en este periodo de pandemia. La idea es propiciar el desarrollo integral y para ello entregamos pautas para manejar los cuidados de los menores. En caso de los niños más grandes debe prevalecer el ambiente familiar. Debemos ser lúdicos y desarrollar actividades que desarrollen su autonomía, por ejemplo, el vestirse solos o colocarse zapatos".

Por su parte, Janette Reyes, asesora del Programa de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial (PADB) del Servicio de Salud O´Higgins, explicó que "Las profesionales de Modalidad son un pilar importante en tiempo de pandemia, porque apoyan y acompañan a las familias, para proteger a los niños y niñas. En esta pandemia juegan un rol esencial a nuestras familias, ya que quienes tienen el contacto directo y semanal, para poder acompañar, escuchar y dar opciones y el mejor contenido técnico que se necesita para alcanzar el potencial máximo de desarrollo".

Lo que tú puedes hacer para ayudarles

- No uses explicaciones complicadas. Utiliza oraciones cortas y enfócate en el aquí y ahora, lo que estarán haciendo hoy y mañana.

- Se honesto, pero no agregues muchos detalles. Enfócate en la estructura y rutina, intentando mantener las cosas lo más normal que sea posible en esta situación.

- Destina tiempo a jugar o simplemente estar con ellos. Este no tiene que ser extenso, sino que "tiempo de calidad", con atención exclusiva al niño o niña. Pueden ser breves minutos, varias veces al día.

- Si debes hacer un cambio en la rutina familiar, entrega explicaciones honestas pero breves.

- Si debes realizar teletrabajo, es importante explicarle al niño o niña qué implicará esta nueva modalidad.

- Mantener el contacto con la familia extensa es muy beneficioso para niños y niñas. (Video llamadas).

Para más pautas e información puedes ingresar a http://www.crececontigo.gob.cl/.-